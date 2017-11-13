Агентурный обмен

Как Россия ответит на ужесточение требований США к работе RT

Депутаты планируют внести поправки, которые обяжут зарубежные СМИ регистрироваться иностранными агентами и маркировать свои аккаунты в соцсетях. Смогут ли власти блокировать контент иностранных СМИ в соцсетях, выяснял РБК

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Государственная дума на следующей неделе намерена принять поправки в законодательство, приравнивающие зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам. Такое решение было принято в пятницу, 10 ноября, по итогам совещания председателя нижней палаты Вячеслава Володина с руководителями думских фракций и представителями четырех профильных комитетов — по информационной политике, по законодательству и госстроительству, по безопасности и противодействию коррупции и по общественным организациям.

Как пояснил спикер, поправки в законодательство о СМИ могут быть внесены к вечеру понедельника, 13 ноября, приняты в первом чтении на пленарном заседании в среду, 15 ноября, а в пятницу, 17-го, одобрены в окончательной редакции.

Меры должны быть «зеркальными», уточнил Володин: «Такой шаг будет абсолютно симметричен тем решениям, которые приняты правительством США и нашими коллегами из конгресса США в отношении телеканала Russia Today (RT America) и агентства «Спутник». Он напомнил, что депутаты долго не шли на ограничения, поскольку «считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ». Но сейчас американские СМИ развернули «неприкрытое вмешательство на территории России», добавил спикер Думы.

Как будут ограничивать

По словам вице-спикера, единоросса Петра Толстого, который возглавил рабочую группу Госдумы по подготовке законопроекта, ограничительные меры коснутся не только американских средств массовой информации, но и всех зарубежных СМИ, работающих в России. «Закон должен носить общий характер, мы не можем выделять какую-то одну страну», — сказал он. Один из собеседников РБК в Госдуме подчеркнул, что речь идет именно о представительствах иностранных СМИ в России, таких как «Голос Америки» или Би-би-си, но никак не о зарубежных изданиях, чьи «франшизы» принадлежат россиянам.

Как рассказали два источника РБК, близкие к руководству Госдумы, норма о СМИ — иностранных агентах может быть внесена как поправка ко второму чтению к уже рассматриваемому Госдумой законопроекту депутатов Юрия Швыткина, Александра Ющенко и Олега Николаева о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций. «Этот вариант обсуждается как один из возможных», — сказал один из собеседников РБК. Сам Швыткин уточнил РБК, что второе чтение его инициативы запланировано на следующую неделю.

Но может появиться и отдельный законопроект, уточнил другой собеседник РБК в Госдуме. По его словам, на иностранные СМИ будет распространена та же норма, что была введена в 2012 году поправками в законы «Об общественных организациях» и «О некоммерческих организациях».

По закону об НКО иностранным агентом считается некоммерческая организация, «которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан» и которая участвует в политической деятельности в России. Под политической деятельностью понимается «проведение политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также формирование общественного мнения в указанных целях».

Иностранные агенты должны регистрироваться в Минюсте, указывать свой статус во всех своих публикациях, их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, и они должны отчитываться властям о своей деятельности. Список НКО-иноагентов размещен на сайте Минюста, в России их зарегистрировано 87.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Мы следим за развитием событий и будем принимать решения в зависимости от того, какими именно будут формулировки в новом законе», — заявили РБК в пресс-службе Би-би-си. РБК направил запросы в «Радио Свобода», «Голос Америки» и CNN.

Что будет с соцсетями

Кроме иностранных СМИ, определенные ограничения могут коснуться и иностранных социальных сетей, сообщил журналистам глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. «Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — сказал депутат.

Об ограничении работы соцсетей в России речи не идет, пояснили позднее спикер Володин и вице-спикер Толстой. По словам Володина, «когда мы говорим о симметричном ответе, надо понимать, что этот ответ базируется на тех действиях, которые США приняли в отношении «Спутника». «Оно [решение США] включает в себя решение на ограничение в соцсетях рекламы наших компаний, это касается и Twitter, и Facebook, и компании Google. Конечно, если США принимают такое решение, мы будем симметрично отвечать», — подчеркнул спикер нижней палаты.

Суть предложений единороссов — маркировать аккаунты иностранных СМИ в социальных сетях, разъяснил Петр Толстой: «У каждого СМИ сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где также публикуются их новости, статьи и видеосюжеты. Законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию».

Как власти борются с американскими СМИ Ранее свои предложения по ограничениям американских СМИ разрабатывали и в Совете Федерации. Еще в середине октября комиссия Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России. В этот перечень попали CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также еще несколько изданий, всего не более пяти, рассказали РБК источники в верхней палате. Однако как именно сенаторы намеревались их ограничить — принятием законопроекта либо при помощи существующих механизмов — они пока не решили, сообщил РБК член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов. Министерство юстиции также направило в адрес нескольких американских СМИ, работающих в России, письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства», сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В Минюсте говорили, что российским законодательством предусмотрена возможность установления ограничений для сотрудников СМИ из тех государств, в которых имеются «специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации».

Как власти смогут блокировать контент

С технической точки зрения несложно реализовать идею депутатов: можно, например, прописать в законе о СМИ норму, что издание обязано самостоятельно в соцсетях указывать, что оно является иностранным агентом, сказал РБК бизнес-консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий. Указание о том, что СМИ — иностранный агент, может выглядеть как метка около названия: «Например: «СNN (иностранный агент)». За несоблюдение этого требования можно блокировать учетную запись издания, продолжает эксперт. Тот же Роскомнадзор, продолжает Лукацкий, может выдать предписание Facebook заблокировать определенный аккаунт на территории России по аналогии с тем, как магазины приложений вроде App Store и Google Play удаляют приложения, запрещенные в какой-либо стране, для ее жителей. «И для того чтобы остаться на территории России, соцсеть должна будет либо сама убрать запретный контент, либо отключить аккаунт», — подытожил Лукацкий.

Как отметил РБК советник президента России по интернету Герман Клименко, законодательство по регулированию​ сети «всегда страдает в части исполнения», а депутаты совершенно «не учитывают отношения иностранных игроков к нашему законодательству».

«Не так давно уже была инициатива штрафовать соцсети за контент, но в очередной раз не был сформулирован механизм исполнения. Мне кажется, что, пока не будет решен вопрос с исполнением нашего законодательства международными игроками, все принятые законы просто не будут работать, как пример — отмененный закон о блогерах (приравнивал блогеров с посещаемостью более 3 тыс. человек в сутки к СМИ и обязывал их регистрироваться в Роскомнадзоре, был отменен в этом году. — РБК)», — прокомментировал он.



Российские соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники» (обе принадлежат Mail.Ru Group) — отказались комментировать инициативу депутатов. Facebook, Instagram и Twitter на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Что происходит с RT

RT работает в США с 2005 года. Претензии к информационной политике канала предъявлялись и раньше, но украинский конфликт привлек особое внимание к ресурсу и к тому, как он освещал события, писал американский портал Mashable. В январе 2017 года разведывательное сообщество США выпустило доклад, в котором указало на причастность российских властей и СМИ к вмешательству в выборы президента США в 2016 году. В докладе утверждалось, что Владимир Путин распорядился провести кампанию влияния, целью которой было подорвать доверие общества к демократическому процессу, опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Инструментами кампании, помимо кибератак, были названы СМИ, такие как Sputnik и RT, которые в докладе были охарактеризованы как элементы «российской машины пропаганды».

После этого ограничить работу канала начали требовать конгрессмены, отреагировал и американский Минюст: в сентябре ведомство прислало письмо компании, которая обслуживает телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент (подать документы на регистрацию нужно до 13 ноября). Главный редактор RT Маргарита Симоньян 9 ноября сообщила в интервью «Первому каналу», что, хотя и считает требования Минюста США дикими, RT America зарегистрируется как иноагент.

Реестр иноагентов в США ведется с 1938 года, когда был принят закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA). Он создавался с целью противодействия германским пропагандистам в США накануне Второй мировой войны, однако и после войны не был отменен. Закон предписывает регистрироваться в американском Минюсте людям или компаниям, которые ведут «политическую деятельность», цель которой определена как «оказание влияния на государственные агентства или чиновников правительства США или любую часть общества с целью формулирования, принятия или изменения внутренней или внешней политики США».

Фото: Ted S. Warren / AP

В тексте закона FARA сказано, что новостные организации и СМИ не подпадают под его действие, однако есть несколько оговорок, в частности, новостная организация может подпасть под действие закона, если менее чем на 80% принадлежит американскому гражданину или управляется, подконтрольна, получает субсидии или финансирование от иностранной организации или если ее политика определяется иностранным принципалом. RT финансируется российским правительством. Но в какой степени правительство определяет информационную политику канала, понять сложно, хотя есть и прямые указания, в том числе бывших сотрудников канала, что они работали в интересах российского государства, указывали опрошенные американским изданием The Hill эксперты.

В американском реестре иностранных агентов​ три медиа-организации: две компании, ретранслирующие японский общественный телеканал NHK и передачи южнокорейской Korean Broadcasting System, а также китайская China Daily — газета и новостной сайт, сообщает американское издание The Hill.

Как пишет The Hill, China Daily на сайте в разделе «о компании» и на странице в Facebook поместила необходимое указание. Однако РБК не удалось найти его в текущих версиях страницы издания в Facebook и на сайте. Хотя в 2011 году в разделе «о компании» было указано, что материалы China Daily распространяет China Daily Distribution Corporation по поручению китайской China Daily Beijing, а дополнительную информацию, говорилось там, можно найти в файле в Министерстве юстиции США. Нет в списке ни британской общественной вещательной корпорации Би-би-си, ни СМИ других стран.

Закон США от 1938 года о регистрации иностранных агентов обязывает организацию, зарегистрированную как агент, дважды в год предоставлять властям США все сведения о своих хозяйственных операциях и помечать все свои материалы как материалы иностранного агента, но других ограничений нет, говорит Рустам Курмаев, адвокат и управляющий партнер «Рустам Курмаев и партнеры». Узкий круг зарегистрированных в реестре может объясняться тем, что в законе существует масса исключений, возможно, остальные подпадают под то или иное исключение, указывает Курмаев.

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