Первый бонд комом

«ФК Открытие» отложил списание субординированного долга на $500 млн

«ФК Открытие» отложил списание двух выпусков евробондов на общую сумму $500 млн. Как полагают эксперты, в результате возникают серьезные риски того, что первый этап санации банка затянется и он не будет передан ФКБС в 2017 году

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Намеченное на 8 ноября списание по двум выпускам евробондов банка «ФК Открытие» с погашением в 2019 и 2024 годах на $300 млн и на $200 млн соответственно отложено. Об этом говорится в сообщениях эмитентов выпусков — OFCB Capital PLC от 7 ноября и BKM Finance D.A.C от 8 ноября на Ирландской бирже. Соответствующее уведомление они получили от заемщика по выпуску — банка «ФК Открытие», говорится в сообщениях.

Таким образом, ЦБ вряд ли успеет завершить первый этап докапитализации «ФК Открытие» в отведенные на это три месяца, хотя именно такой срок был анонсирован в момент объявления о санации банка 29 августа.

Процедурные моменты

Объявление о переносе даты списания долга повлияло на рыночную оценку этих бумаг. По данным терминала Bloomberg на 17:59 мск 8 ноября, цена бондов OFCB Capital PLC с погашением в 2019 году выросла на 0,54% к цене закрытия 7 ноября, до $11,56. Бонды BKM Finance D.A.C с погашением в 2023 году подорожали к 17:59 8 ноября на 0,002%, до $61,56.

Перенос даты списания в банке «ФК Открытие» объяснили процедурными моментами. «Банк «ФК Открытие» официально уведомил о переносе сроков списания ряда субординированных займов, — сообщил в ответ на запрос РБК управляющий директор банка «ФК Открытие» Александр Дмитриев. — Перенос сроков списания связан с отсутствием кворума на последнем внеочередном собрании акционеров банка, из-за чего не были реализованы корпоративные процедуры, необходимые для списания или конвертации субординированных займов».

Созвать повторное внеочередное собрание акционеров по этому вопросу «ФК Открытие» сможет не раньше чем через месяц, считают юристы, опрошенные РБК. «На созыв повторного внеочередного собрания акционеров, согласно документам банка и закону «Об акционерных обществах», потребуется примерно месяц, — говорит партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры» Юрий Поспеев. — Порядка десяти дней может потребоваться на созыв и проведение заседания совета директоров, который должен принять решение о созыве повторного внеочередного собрания акционеров. После назначения собрания акционеров необходимо не менее чем за 20 дней до его проведения уведомить акционеров. При этом для повторного собрания достаточно участия акционеров, владеющих 30% акций банка».

Обойти эти процедуры до докапитализации банка ЦБ не сможет, указывают эксперты. «Сомнительно, что за оставшийся месяц удастся провести все корпоративные процедуры и собрать акционеров, которые уже один раз отказались участвовать в собрании, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Если ЦБ сейчас завершит докапитализацию банка и войдет в капитал, произойдет восстановление нормативов и инвесторы субордов потребуют возмещения своих требований».

Отсутствие решений, необходимых для докапитализации «ФК Открытие», затягивает процесс санации банка, чем недоволен ЦБ, пояснял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев. Чтобы активизировать процесс и исключить непринятие решений акционерами банка, зампред ЦБ предлагал даже изменить законодательство о банкротстве. В итоге вряд ли удастся передать «ФК Открытие» в управление Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в 2017 году, как планировалось ранее, говорит источник РБК, близкий к банку.

В Банке России РБК заявили, что плановые сроки санации не изменились, они составляют 6–8 месяцев. «Мы предпринимаем усилия для того, чтобы завершить процесс оздоровления как можно скорее», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Первые в очереди

О планах списания 8 ноября займа на $300 млн OFCB Capital PLC уведомила инвесторов 5 октября в связи со снижением капитала банка «ФК Открытие» ниже установленных ЦБ нормативов. Согласно сообщению, исходя из условий выпуска, списание должно произойти на 30-й день после объявления о снижении норматива достаточности капитала ниже установленных уровней, ЦБ сообщил об этом 26 сентября. Таким образом, данный выпуск субордов должен был стать первым, который должен был быть списан. В сообщении от 31 октября OFCB Capital PLC подтвердила сохранение ситуации, обусловившей списание 8 ноября, представив расчет, что списанию подлежат $7,3 млн накопленного процентного дохода и сумма основного долга — $300 млн.

Сообщение о назначении 8 ноября датой списания займа на $200 млн BKM Finance D.A.C сделала 10 октября. 27 октября она сообщила, что списанию подлежит $4,77 млн процентного дохода и сумма основного долга $200 млн.

Вечером 7 ноября OFCB Capital PLC сообщила о переносе даты списания при сохранении его условий, на следующий день такое же заявление сделала​ и BKM Finance D.A.C. При этом, подчеркивается в сообщениях, никакие выплаты по выпуску в дальнейшем не планируются.

Акционерный недобор

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Собрание акционеров банка «ФК Открытие», которое должно было рассмотреть вопрос о конвертации субординированного займа, предоставленного банку Агентством по страхованию вкладов (АСВ), а также вопрос о распределении прибыли предыдущих периодов и списания субордов, было назначено на 30 октября. Оно должно было стать первым собранием акционеров после санации «ФК Открытие», однако 31 октября банк сообщил, что в связи с отсутствием кворума собрание признано несостоявшимся.

Конвертация в капитал займа АСВ, а также списание остальных субординированных обязательств «ФК Открытие», в том числе займа на $300 млн, предусмотрены в рамках процесса докапитализации банка, сообщали ранее представители ЦБ. Василий Поздышев на конференции Fitch Ratings в конце сентября напоминал, что списание субординированных займов — первый шаг в рамках докапитализации санированного 29 сентября при прямом участии ЦБ с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) банка «ФК Открытие». Это условие предусмотрено действующим с 1 марта 2013 года положением ЦБ 395-П, согласно которому списание субординированного долга происходит при достижении капиталом определенных минимумов, в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.

В банке «ФК Открытие» добавили, что перенос срока списания обязательств не меняет ситуацию в целом. «По законодательству основания для списания и конвертации субордов наступили, и банк будет действовать в соответствии с законом, — уточнил Дмитриев. — Списание будет осуществлено после реализации всех необходимых процедур».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Дополнительные риски

Перенос даты списания субординированных займов «ФК Открытие» эксперты и инвесторы сочли неожиданным. «Списание всех субординированных обязательств банка предусмотрено базовым сценарием процедуры санации банка», — напомнил аналитик рейтингового агентства S&P Дмитрий Назаров. Один из инвесторов в другие бумаги «ФК Открытие» — с погашением в апреле 2019 года (OFCB-19, размещен в 2012 году Номос-банком, позднее переименованным в «ФК Открытие») на $500 млн, участвующий в коалиции для обращения в суд в случае невыплаты по этому займу, сообщил РБК, что удивлен переносом списания по бумагам на $300 млн. «Условия данного суборда в отличие от нашего предусматривают списание, поэтому для меня данное сообщение эмитента неожиданно. На мой взгляд, это усиливает наши позиции для судебных разбирательств», — указал источник.

Перенос даты списания может нести дополнительные риски для банка, считают юристы. «Если субординированный заем не списан, у банка возникает риск предъявления требований по уплате начисленных процентов», — считает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.