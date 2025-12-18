 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кто из российских чемпионов попадал в тюрьму

Многократный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов и еще один саночник временно находятся в СИЗО, их обвинили в крупном мошенничестве. Кто из российских чемпионов попадал в тюрьму — в подборке «РБК Спорт»
Роман Репилов
Роман Репилов (Фото: AP / TASS)

В конце ноября 2025 года саночники Роман Репилов и Александр Перетягин были задержаны и обвинены в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие утверждает, что они присвоили бюджетные средства в размере 11 млн руб., выделенные на приобретение спортивных саней. Спортсменов на месяц заключили под стражу.

17 декабря Центральный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей Репилова до 20 февраля 2026 года.

Репилову 29 лет, он — трехкратный чемпион мира, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира. 33-летний Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи.

«РБК Спорт» вспоминает, кто из российских чемпионов сидел в тюрьме.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (слева направо)

В 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин-младший стали участниками двух драк в Москве. В кафе они избили Дениса Пака, действующего на тот момент главу департамента Минпромторга, и руководителя ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а на улице — водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Александр Кокорин стал чемпионом России в сезоне 2018/19 в составе «Зенита», а Павел Мамаев завоевал этот титул в сезоне 2012/13, выступая за ЦСКА.

Полиция начала проверку, были возбуждены уголовные дела, и футболистов задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, поместив Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка».

В мае 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре того же года футболисты и Кокорин-младший были освобождены по УДО, Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября.

В 2020 году Мосгорсуд оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого по статье о хулиганстве, переквалифицировав их действия в побои и приговорив к году исправительных работ. Также они получили право просить компенсацию. При этом приговор Александру Кокорину, осужденному на полтора года за хулиганство и нанесение вреда здоровью, остался в силе.

Александр Хютте

Александр Хютте (крайний слева) на международном турнире по легкой атлетике &laquo;Московский вызов 2011&raquo;

В июне 2023 года чемпион России по бегу Александр Хютте был признан виновным в нападении на мужчину, с которым ехал в лифте, и приговорен к двум годам лишения свободы. Помимо этого, суд обязал его выплатить потерпевшему компенсацию в размере около 500 тыс. руб.

Инцидент произошел 23 мая 2022 года в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Хютте, будучи полуобнаженным, наносит удары пожилому соседу. Потасовка продолжилась и на лестничной площадке.

Согласно материалам дела, Хютте нанес пострадавшему не менее пяти ударов кулаками по голове и лицу, а также ударил ногой в пах и бедро. В результате нападения у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и оскольчатые переломы стенок правой орбиты (нижней стенки глазницы).

Ранее Хютте привлекался к ответственности за хранение наркотиков без цели сбыта. Осенью 2021 года он был задержан с психостимуляторами, которые пытался спрятать в обуви. В апреле 2022 года суд прекратил уголовное дело и назначил ему судебный штраф в размере 15 тыс. руб.

Хютте — четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции. В 2011 году завоевал золото командного чемпионата Европы. В 2015 году он завершил карьеру, когда его поймали на употреблении запрещенных препаратов и уклонении от сдачи допинг-пробы. В 2017 году Хютте дисквалифицировали на четыре года, после чего он не возвращался в большой спорт.

Николай Хабибулин

Николай Хабибулин

Российский вратарь «Эдмонтона» Николай Хабибулин в феврале 2010 года был задержан в Аризоне за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Он двигался на машине со скоростью около 70 миль в час (почти 113 км/ч) при разрешенной на этом участке трассы 45 миль в час (72 км/ч). По итогам суд признал вратаря виновным и приговорил к 30 дням тюремного заключения.

Наказание россиянин отбывал в тюрьме, где, по его словам, содержались в основном люди, осужденные за незначительные правонарушения, такие как неуплата алиментов или вождение в нетрезвом виде. Заключенные имели возможность работать, что позволяло Хабибулину поддерживать тренировочный режим.

Хабибулин — обладатель Кубка Стэнли и золотой призер Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды, также бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

В 2015 году боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. руб. за насильственные действия сексуального характера. Спустя полтора года он был досрочно освобожден, а оставшаяся часть срока была заменена исправительными работами.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года в своей квартире Емельяненко совершил насильственные действия в отношении Полины Степановой, которая занималась у него уборкой, и похитил ее паспорт. После неявки на допрос боец был объявлен в федеральный розыск и задержан в мае после ДТП в Тамбове.

Изначально прокурор запрашивал для Емельяненко пять лет лишения свободы и штраф 60 тыс. руб. по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК) и похищении паспорта (ч. 1 ст. 325 УК). Обвинение в склонении к употреблению наркотических средств или психотропных веществ было снято. Спортсмен отрицал свою вину.

Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта.

Александр Большаков

Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков был признан виновным в организации контрабанды наркотиков и приговорен к 22 годам лишения свободы.

Большаков был задержан в 2014 году незадолго до чемпионата мира по кикбоксингу в Голландии. Следствие выяснило, что он является организатором преступной группы, которая поставляет наркотики из Уругвая. В ходе обысков у них обнаружили крупную партию наркотических и психотропных веществ.

За свою карьеру в кикбоксинге Большаков одержал 23 победы в 24 поединках. У него был запланирован бой за титул чемпиона мира по версии WFCA в Голландии на 27 сентября 2014 года.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
тюрьма санный спорт единоборства Футбол Хоккей Александр Кокорин Павел Мамаев Николай Хабибулин Александр Емельяненко
Александр Кокорин фото
Александр Кокорин
футболист
19 марта 1991 года
Александр Емельяненко фото
Александр Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
2 августа 1981 года

