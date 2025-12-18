Военные США сообщили об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане

По данным Южного командования, судно было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В результате погибли четыре человека

США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого, которое, предположительно, задействовано в операциях по перевозке наркотиков, сообщает Южное командование на странице в соцсети X.

«17 декабря, по указанию министра армии США Пита Хегсета, Объединенная оперативная группа «Южное копье» провела высокоточную ударную операцию по уничтожению судна, эксплуатируемого террористическими организациями, внесенными в соответствующие списки, в международных водах», — говорится в сообщении

Согласно данным разведки, судно следовало «по известному маршруту наркоторговцев в восточной части Тихого океана» и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В результате погибли четыре человека. «Потерь среди военнослужащих США не имеется», — добавили в командовании.

К ноябрю в Карибском бассейне США создали военную группировку, состоящую из эсминцев и десантных кораблей. Американский контингент в этом регионе насчитывает 16 тысяч человек. В декабре к ним присоединилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, который базируется в южной части Карибского моря.

Усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы вызывает рост напряженности в регионе, отметил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва поддерживает тесные отношения с Каракасом.