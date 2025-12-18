 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Военные США сообщили об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане

По данным Южного командования, судно было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В результате погибли четыре человека

США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого, которое, предположительно, задействовано в операциях по перевозке наркотиков, сообщает Южное командование на странице в соцсети X.

«17 декабря, по указанию министра армии США Пита Хегсета, Объединенная оперативная группа «Южное копье» провела высокоточную ударную операцию по уничтожению судна, эксплуатируемого террористическими организациями, внесенными в соответствующие списки, в международных водах», — говорится в сообщении

Согласно данным разведки, судно следовало «по известному маршруту наркоторговцев в восточной части Тихого океана» и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В результате погибли четыре человека. «Потерь среди военнослужащих США не имеется», — добавили в командовании.

США объявили об уничтожении трех судов наркоторговцев в Тихом океане
Политика
Фото:Gladjimi Balisage / US Navy via Getty Images

К ноябрю в Карибском бассейне США создали военную группировку, состоящую из эсминцев и десантных кораблей. Американский контингент в этом регионе насчитывает 16 тысяч человек. В декабре к ним присоединилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, который базируется в южной части Карибского моря.

Усиление военного присутствия США вблизи Венесуэлы вызывает рост напряженности в регионе, отметил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва поддерживает тесные отношения с Каракасом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
США наркоторговля судно

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле
Политика
В США отклонили резолюции о запрете военных действий в Венесуэле
Политика
Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне агрессии США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 04:48 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 04:48
Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах Политика, 04:51
Военные США сообщили об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане Политика, 04:44
Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле Политика, 04:13
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Фон дер Ляйен призвала ЕС учиться вести «современную гибридную войну» Политика, 03:28
В США отклонили резолюции о запрете военных действий в Венесуэле Политика, 03:23
Мэр Ростова сообщил о погибших при атаке дронов на порт Политика, 03:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся Политика, 02:57
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком Политика, 02:40
The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ проблемы Политика, 02:23
Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне агрессии США Политика, 02:13
Украинский футболист ПСЖ не участвовал в поздравлении Сафонова Спорт, 01:55
Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников Политика, 01:52
Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова Политика, 01:46