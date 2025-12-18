 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

SAVE4NOV. Как россиянин стал героем турнира ФИФА и вошел в историю

Главные кадры с исторического для россиянина Матвея Сафонова и ПСЖ финала кубка
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал главным героем Межконтинентального кубка ФИФА — выиграл трофей, был признан лучшим игроком матча и установил два феноменальных рекорда. Как это было — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: FIFA
Фото: FIFA

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл в финале футбольного Межконтинентального кубка бразильский «Фламенго» и завоевал шестой трофей за календарный год. Основное время закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти — 2:1.

Фото: Сборная России
Фото: Сборная России

Главным героем стал российский вратарь Матвей Сафонов.

Фото: Сборная России
Фото: Сборная России

Россиянин до конца ноября не провел ни одного матча в сезоне и считался беспросветным резервистом. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике видел первым номером только Луку Шевалье.

В ноябре Шевалье получил травму. И Сафонов сполна воспользовался, проведя «на ноль» два матча — в чемпионате страны и Лиге чемпионов.

Фото: Tg: Матвей Сафонов
Фото: Tg: Матвей Сафонов

После второй игры Шевалье вернулся в состав, но россиянин продолжил играть. Ведущее французское издание L'Equipe отметило, что «на этот раз Матвей Сафонов воспользовался своим шансом и готов возобновить конкуренцию».

Фото: Сборная России
Фото: Сборная России

В результате Сафонов вышел в стартовом составе на четвертую игру подряд — в финале Межконтинентального кубка. До этого ни разу россияне не играли в финале турнира и лишь раз побеждали (в 1997 году).

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Звездный час к Сафонову пришел в серии пенальти.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Он отразил подряд четыре удара в серии пенальти. И лишь благодаря этому ПСЖ победил, поскольку игроки французского клуба тоже были не очень точны, не реализовав два удара.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Благодаря феноменальной игре Сафонова в серии пенальти, ПСЖ завоевал первый в своей истории Межконтинентальный кубок», — говорится в заголовке репортажа о матче на L'Equipe.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. По этом случаю с телеграм-канале сборной России обыграли фамилию Сафонова — Save4nov.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Также россиянин стал первым вратарем ПСЖ в XXI веке, отразившим четыре пенальти в одной серии.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

«Я впервые вижу, чтобы вратарь отразил четыре пенальти», — отметил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Фото: Tg: Матвей Сафонов
Фото: Tg: Матвей Сафонов

В результате именно Сафонов был признан лучшим футболистом матча.

Фото: PSG
Фото: PSG

Игроки ПСЖ в первые секунды после победы подбежали к Сафонову взяли его на руки и начали раскачивать.

Фото: FIFA
Фото: FIFA

Фото: Сборная России
Фото: Сборная России

«Сафонов сыграл просто невероятно», — отметил защитник ПСЖ Нуну Мендеш.

Теги
Матвей Сафонов ПСЖ Межконтинентальный кубок

