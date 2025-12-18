Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова

В результате атаки дронов на Ростовскую область повреждено судно в порту Ростова. Предварительно, среди экипажа есть жертвы

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным среди экипажа есть жертвы», — уточнил он.

После атаки дронов на регион четверым жителям Батайска понадобилась медицинская помощь, в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки — на уровне пятого этажа также зафиксировано задымление.

Информация о пострадавших и последствиях уточняется, добавил губернатор.

