Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область было повреждено судно в порту Ростова, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«По предварительным данным среди экипажа есть жертвы», — уточнил он.
После атаки дронов на регион четверым жителям Батайска понадобилась медицинская помощь, в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки — на уровне пятого этажа также зафиксировано задымление.
Информация о пострадавших и последствиях уточняется, добавил губернатор.
Материал дополняется