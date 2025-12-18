 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico.

Споры политиков ведутся на фоне предстоящего саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором планируется обсуждение механизмов финансирования Украины на 2026–2027 годы. Саммит пройдет 18-19 декабря в Брюсселе.

«В среду вечером лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев», — говорится в материале.

Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву
Политика
Андрей Бабиш

Вопрос об использовании замороженных российских активов снят с повестки саммита ЕС, заявил накануне премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Еврокомиссия отказалась от обсуждения этой темы. Венгерский портал 444.hu отмечает, что публичных подтверждений этому пока нет. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что ЕС в ближайшие дни должен выбрать способ финансирования Украины — за счет совместных заимствовании или российских активов.

Politico со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщил, что переговоры о финансировании Киева за сутки до саммита «пошли вспять». Орбан назвал идею совместного долга ЕС неприемлемой для Венгрии и пообещал блокировать ее, напомнив, что такие решения требуют единогласия. Он также раскритиковал бессрочную заморозку российских активов, принятую с использованием чрезвычайных полномочии ЕК.

В то же время источники ANSA и Euractiv сообщают, что в ЕС обсуждают возможность обойти венгерское вето, в том числе при поддержке Бельгии.

Россия называет потенциальное использование своих активов незаконным и добивается компенсации через суд.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Евросоюз российские активы Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС
Политика
Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву
Политика
Мелони назвала «далеко не легким» поиск решения ЕС по активам России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 04:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 04:58
Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах Политика, 04:51
Военные США сообщили об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане Политика, 04:44
Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле Политика, 04:13
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Фон дер Ляйен призвала ЕС учиться вести «современную гибридную войну» Политика, 03:28
В США отклонили резолюции о запрете военных действий в Венесуэле Политика, 03:23
Мэр Ростова сообщил о погибших при атаке дронов на порт Политика, 03:01
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся Политика, 02:57
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком Политика, 02:40
The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ проблемы Политика, 02:23
Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне агрессии США Политика, 02:13
Украинский футболист ПСЖ не участвовал в поздравлении Сафонова Спорт, 01:55
Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников Политика, 01:52
Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова Политика, 01:46