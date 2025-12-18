Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах

Европейские лидеры разделились на два лагеря из-за серьезных разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico.

Споры политиков ведутся на фоне предстоящего саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором планируется обсуждение механизмов финансирования Украины на 2026–2027 годы. Саммит пройдет 18-19 декабря в Брюсселе.

«В среду вечером лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев», — говорится в материале.

Вопрос об использовании замороженных российских активов снят с повестки саммита ЕС, заявил накануне премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Еврокомиссия отказалась от обсуждения этой темы. Венгерский портал 444.hu отмечает, что публичных подтверждений этому пока нет. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что ЕС в ближайшие дни должен выбрать способ финансирования Украины — за счет совместных заимствовании или российских активов.

Politico со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщил, что переговоры о финансировании Киева за сутки до саммита «пошли вспять». Орбан назвал идею совместного долга ЕС неприемлемой для Венгрии и пообещал блокировать ее, напомнив, что такие решения требуют единогласия. Он также раскритиковал бессрочную заморозку российских активов, принятую с использованием чрезвычайных полномочии ЕК.

В то же время источники ANSA и Euractiv сообщают, что в ЕС обсуждают возможность обойти венгерское вето, в том числе при поддержке Бельгии.

Россия называет потенциальное использование своих активов незаконным и добивается компенсации через суд.