Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников

В Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадали четверо жителей Батайска, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», — уточнил он.

Также губернатор сообщил о поврежденном судне в порту Ростова. Предварительно, среди экипажа есть жертвы. Кроме того, в Ростове пострадало два корпуса многоэтажного здания — на уровне пятого этажа после атаки дронов там зафиксировали повреждения и задымление.

