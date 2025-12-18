 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Батайске раздался грохот и начался пожар на фоне атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Батайске Ростовской области прозвучал грохот, сообщил в телеграм-канале глава города Валентин Кукин.

«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами», — написал он.

Он призвал жителей города не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения беспилотника. Мэр предупредил, что официальная информация по поводу произошедшего будет опубликована дополнительно по мере ее поступления.

«Ростов-на-Дону Онлайн» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после грохота начался пожар в частном секторе Батайска. Официальной информации от МЧС пока нет, уточняет агентство.

За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников
Политика

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на регион дронов ВСУ, в результате которой получил повреждения строящийся многоэтажный дом в Ростове и загорелись два частных дома в Батайске.

Ранним утром в среду, 17 декабря, средства ПВО отразили атаку беспилотников на Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Константиновский и Тацинский районы Ростовской области, а также на город Новошахтинск.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ростовская область Батайск пожар

Материалы по теме
В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома
Политика
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов на Ростовскую область
Политика
Военные отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону
Политика
