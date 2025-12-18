В Батайске раздался грохот и начался пожар на фоне атаки дронов

В Батайске Ростовской области прозвучал грохот, сообщил в телеграм-канале глава города Валентин Кукин.

«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами», — написал он.

Он призвал жителей города не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения беспилотника. Мэр предупредил, что официальная информация по поводу произошедшего будет опубликована дополнительно по мере ее поступления.

«Ростов-на-Дону Онлайн» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после грохота начался пожар в частном секторе Батайска. Официальной информации от МЧС пока нет, уточняет агентство.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на регион дронов ВСУ, в результате которой получил повреждения строящийся многоэтажный дом в Ростове и загорелись два частных дома в Батайске.

Ранним утром в среду, 17 декабря, средства ПВО отразили атаку беспилотников на Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Константиновский и Тацинский районы Ростовской области, а также на город Новошахтинск.