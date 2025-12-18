Фон дер Ляйен призвала ЕС учиться вести «современную гибридную войну»

Евросоюз должен учиться вести гибридную войну и ускорить наращивание оборонных возможностей, заявила на заседании Европейского парламента в рамках подготовки к саммиту ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность, поскольку это перестало быть выбором и стало необходимостью. По словам фон дер Ляйен, ЕС сталкивается с конкретными угрозами и должен быть готов к их отражению, в том числе за счет развития новых военных технологий и промышленного потенциала.

«Мы должны разрабатывать и развертывать новые возможности, чтобы вести современную гибридную войну», — заявила она.

«Гибридная война» (англ. hybrid warfare) — способ ведения войны, сочетающий конвенциональные средства и альтернативные способы воздействия на инфраструктуру и население страны-противника — кибератаки, экономический саботаж, пропаганду, дезинформацию, а также поддержку сепаратистских и других антиправительственных формирований.

Глава Еврокомиссии отметила, что после десятилетий недофинансирования оборонный сектор ЕС выходит на новый уровень. По словам фон дер Ляйен, рост оборонных расходов связан не только с безопасностью, но и с защитой свободы, экономического благополучия и независимости Евросоюза.

НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» против России в ответ на гибридные атаки, заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Financial Times. Он отметил, что превентивный удар может рассматриваться как «оборонительное действие», однако требует анализа правовой базы и юрисдикции.

Ранее Politico писал, что страны ЕС обсуждают ответные меры на диверсии и инциденты с дронами, включая кибероперации и внезапные учения.

Москва называет обвинения в гибридных атаках беспочвенными. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения «безосновательными и огульными».