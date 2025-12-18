 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

Самолет прибывшего на саммит ЕС Фицо повредили в аэропорту Брюсселя

Сюжет
Мирный план по Украине

В аэропорту Брюсселя повредили самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прилетевшего на саммит Европейского союза.

«Сложный саммит в Брюсселе начался плохо. В аэропорту машина с трапом повредила наш самолет так, что он стал непригоден к полетам», — написал Фицо на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Также в публикации словацкий премьер скептично оценил встречу на полях саммита со странами Западных Балкан, рассчитывающих на членство в ЕС. Фицо отметил, что выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, «который намеренно не принимал участие в этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого обращения институтов ЕС с Сербией».

По мнению Фицо, в то время, как Украину подталкивают к членству в ЕС, хотя она к этому и не готова, Сербии вступить в ЕС мешают, несмотря на ее готовность.

Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС
Политика
Виктор Орбан

Последний в текущем году саммит ЕС состоится в Брюсселе 18-19 декабря. Лидеры союза намерены обсудить механизмы финансирования Украины на 2026–2027 годы, прежде всего для покрытия оборонных расходов. В повестку встречи также включен вопрос мирного урегулирования: ЕС планирует выработать надежные гарантии безопасности для Киева на случай достижения перемирия.

Ранее, 14 и 15 декабря, в Берлине прошли консультации представителей США и Украины по мирному плану президента США Дональда Трампа, к которым присоединились европейские партнеры. По их итогам Киев согласился на ряд компромиссов, в том числе допустил отказ от пункта о вступлении в НАТО. Взамен Украина рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США и стран ЕС, сопоставимые с обязательствами по статье 5 Устава НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Роберт Фицо Брюссель ЕС самолет саммит
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине
Политика
Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС
Политика
Bloomberg узнал об идее ЕС ограничить траты Киева на американское оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 01:48 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 01:48
Украинский футболист ПСЖ не участвовал в поздравлении Сафонова Спорт, 01:55
Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников Политика, 01:52
Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова Политика, 01:46
SAVE4NOV. Как россиянин стал героем турнира ФИФА и вошел в историю Спорт, 01:33
Самолет прибывшего на саммит ЕС Фицо повредили в аэропорту Брюсселя Политика, 01:28
В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома Политика, 01:18
В Батайске раздался грохот и начался пожар на фоне атаки дронов Политика, 01:03
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Кто из российских чемпионов попадал в тюрьму Спорт, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Мадуро поговорил с генсеком ООН на фоне угроз Венесуэле со стороны США Политика, 00:56
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра Технологии и медиа, 00:45
Почему правящая на Украине партия «Слуга народа» сменила лидера Политика, 00:42
Сколько заработают участники чемпионата мира по футболу Спорт, 00:30
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22