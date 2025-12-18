В аэропорту Брюсселя повредили самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прилетевшего на саммит Европейского союза.

«Сложный саммит в Брюсселе начался плохо. В аэропорту машина с трапом повредила наш самолет так, что он стал непригоден к полетам», — написал Фицо на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Также в публикации словацкий премьер скептично оценил встречу на полях саммита со странами Западных Балкан, рассчитывающих на членство в ЕС. Фицо отметил, что выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, «который намеренно не принимал участие в этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого обращения институтов ЕС с Сербией».

По мнению Фицо, в то время, как Украину подталкивают к членству в ЕС, хотя она к этому и не готова, Сербии вступить в ЕС мешают, несмотря на ее готовность.

Последний в текущем году саммит ЕС состоится в Брюсселе 18-19 декабря. Лидеры союза намерены обсудить механизмы финансирования Украины на 2026–2027 годы, прежде всего для покрытия оборонных расходов. В повестку встречи также включен вопрос мирного урегулирования: ЕС планирует выработать надежные гарантии безопасности для Киева на случай достижения перемирия.

Ранее, 14 и 15 декабря, в Берлине прошли консультации представителей США и Украины по мирному плану президента США Дональда Трампа, к которым присоединились европейские партнеры. По их итогам Киев согласился на ряд компромиссов, в том числе допустил отказ от пункта о вступлении в НАТО. Взамен Украина рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США и стран ЕС, сопоставимые с обязательствами по статье 5 Устава НАТО.