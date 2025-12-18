Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле

В Венесуэле происходит попытка осуществления смены режима, сообщил в послании нации на фоне текущей напряженности в регионе президент республики Николас Мадуро. Трансляция доступна на YouTube-канале El País.

«В Венесуэле пытаются осуществить смену режима, чтобы установить марионеточное правительство, которое не продержится и 48 часов, чтобы передать ему нашу Конституцию, суверенитет и ресурсы», — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что Венесуэла никогда не станет чьей-то колонией и смены режима в республике никогда не произойдет.

Ранее Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание для обсуждения «продолжительной агрессии США», сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное всем 15 членам Совбеза. По данным дипломата ООН, встреча может состояться во вторник, 23 декабря. Запрос подтвердило «РИА Новости» председательствующее в Совбезе представительство Словении.

Инициатива последовала на фоне усиления военного присутствия США в Карибском регионе. К ноябрю Вашингтон развернул там эсминцы и десантные корабли, увеличив численность контингента до 16 тыс. человек. В декабре в регион прибыла авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде нефтяных танкеров, подпавших под американские санкции и следующих в Венесуэлу или из нее, а власти страны охарактеризовал как иностранную террористическую организацию. В ночь на 18 декабря у побережья Венесуэлы также были зафиксированы самолеты американской авиации.

Каракас резко осудил действия США, назвав их актом международного пиратства и заявив, что целью политики Вашингтона является контроль над природными ресурсами страны.