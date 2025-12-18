В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома

В результате два частных дома в Батайске загорелись, а многоэтажка в Ростове получила повреждения. Кроме этого, часть улиц Батайска остались без электричества

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Ростове и Батайске пострадала многоэтажка и загорелись два частных дома, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома» — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, на место выехали дежурно-спасательные службы. В настоящее время информация о пострадавших пока уточняется.

По данным пресс-службы оператора услуг по передаче электрической энергии в Ростовской области АО «Донэнерго», в Батайске в 00:22 произошло технологическое нарушение в сети, что привело к частичному отключению потребителей на 21 улице города. Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет 3 часа.

Тогда электричество отключили также еще на семи улицах Батайска, там электроснабжение будет возобновлено в течение 1 часа.

До этого в Батайске прозвучал грохот, писал глава города Валентин Кукин. «Ростов-на-Дону Онлайн» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после грохота начался пожар в частном секторе Батайска.

Ранним утром в среду, 17 декабря, средства ПВО отразили атаку беспилотников на Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Константиновский и Тацинский районы Ростовской области, а также на город Новошахтинск.

Материал дополняется