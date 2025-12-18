 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате два частных дома в Батайске загорелись, а многоэтажка в Ростове получила повреждения. Кроме этого, часть улиц Батайска остались без электричества

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Ростове и Батайске пострадала многоэтажка и загорелись два частных дома, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома» — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, на место выехали дежурно-спасательные службы. В настоящее время информация о пострадавших пока уточняется.

По данным пресс-службы оператора услуг по передаче электрической энергии в Ростовской области АО «Донэнерго», в Батайске в 00:22 произошло технологическое нарушение в сети, что привело к частичному отключению потребителей на 21 улице города. Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет 3 часа.

Тогда электричество отключили также еще на семи улицах Батайска, там электроснабжение будет возобновлено в течение 1 часа.

В Батайске раздался грохот и начался пожар на фоне атаки дронов
Политика

До этого в Батайске прозвучал грохот, писал глава города Валентин Кукин. «Ростов-на-Дону Онлайн» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после грохота начался пожар в частном секторе Батайска.

Ранним утром в среду, 17 декабря, средства ПВО отразили атаку беспилотников на Шолоховский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Константиновский и Тацинский районы Ростовской области, а также на город Новошахтинск.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Ростовская область беспилотники Юрий Слюсарь многоэтажка пожар
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

