 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком

Президент России Владимир Путин является «волкодавом» в политике и великим человеком, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax. Фрагмент интервью процитировал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике он — волкодав. Он в политике великий человек», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что желанию и умению Путина руководить Россией и заниматься вопросами ее внешней и внутренней политики «можно позавидовать».

Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя»
Политика
Александр Лукашенко

Также в интервью телеканалу Лукашенко в шутку попросил не задавать «гадких вопросов» про Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Белоруссии назвал себя «убежденным сторонником» Трампа, «близким родственником» российского лидера и «очень хорошим другом» Си Цзиньпина.

Кроме того, в своем интервью телеканалу Лукашенко затронул тему отношений Белоруссии и США, вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также ситуацию в Венесуэле.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия политика
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя»
Политика
Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе
Политика
Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 03:18 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 03:18
Фон дер Ляйен призвала ЕС учиться вести «современную гибридную войну» Политика, 03:28
В США отклонили резолюцию о запрете военных действий в Венесуэле Политика, 03:23
Мэр Ростова сообщил о погибших при атаке дронов на порт Политика, 03:01
Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся Политика, 02:57
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком Политика, 02:40
The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ проблемы Политика, 02:23
Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне агрессии США Политика, 02:13
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Украинский футболист ПСЖ не участвовал в поздравлении Сафонова Спорт, 01:55
Четверо жителей Батайска пострадали при атаке беспилотников Политика, 01:52
Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова Политика, 01:46
SAVE4NOV. Как россиянин стал героем турнира ФИФА и вошел в историю Спорт, 01:33
Самолет прибывшего на саммит ЕС Фицо повредили в аэропорту Брюсселя Политика, 01:28
В Ростовской области дроны атаковали многоэтажку и два частных дома Политика, 01:18
В Батайске раздался грохот и начался пожар на фоне атаки дронов Политика, 01:03