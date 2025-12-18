Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком

Президент России Владимир Путин является «волкодавом» в политике и великим человеком, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax. Фрагмент интервью процитировал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике он — волкодав. Он в политике великий человек», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что желанию и умению Путина руководить Россией и заниматься вопросами ее внешней и внутренней политики «можно позавидовать».

Также в интервью телеканалу Лукашенко в шутку попросил не задавать «гадких вопросов» про Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Белоруссии назвал себя «убежденным сторонником» Трампа, «близким родственником» российского лидера и «очень хорошим другом» Си Цзиньпина.

Кроме того, в своем интервью телеканалу Лукашенко затронул тему отношений Белоруссии и США, вопрос урегулирования конфликта на Украине, а также ситуацию в Венесуэле.