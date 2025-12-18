Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся

Оперативным службам удалось избежать разлива нефтепродуктов, сказал Скрябин. При атаке есть погибшие и пострадавшие, их точное количество мэр не назвал

В порту Ростова, который ранее подвергся атаке беспилотников, загорелся танкер, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ (западном жилом массиве. — РБК) в результате атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Разлива нефтепродуктов удалось избежать, уточнил Скрябин. «К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — добавил мэр.

О повреждении судна в порту в результате атаки дронов в 1:30 мск сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. После атаки дронов на регион четверым жителям Батайска понадобилась медицинская помощь, в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки — на уровне пятого этажа было зафиксировано задымление.

В Батайске Ростовской области дроны ранее повредили два частных дома. Глава города Валентин Кукин сообщал о громком звуке, который был слышен в городе.

По информации пресс-службы АО «Донэнерго», из-за технологического сбоя в электросетях Батайска часть потребителей осталась без электричества. Отключение затронуло 21 улицу города, а также еще семь улиц.