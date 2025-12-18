 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ проблемы

The Economist: существует три причины возникновения у ВСУ проблемы на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением, а также растущая компетентность России в области применения дронов и местные условия, пишет The Economist

Вооруженные силы Украины испытывают трудности в зоне боевых действий по трем причинам, в том числе из-за проблем с призывом, сообщает The Economist.

Первая причина состоит в проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением. Источник в Генштабе Украины рассказал, что в первой половине 2025 года Украина с трудом восполняла собственные потери.

Вторым фактором является растущая компетентность России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. На некоторых участках линии фронта у России гораздо больше дронов, которые могут действовать на больших расстояниях, пишет журнал.

И последним, третьим фактором являются местные условия. По данным The Economist, на Покровском направлении у украинского командования уже давно наблюдаются проблемы с координацией.

Белоусов оценил масштаб потерь ВСУ в 2025 году
Политика
Фото:Reuters

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, за текущий год российской армией взято под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели, пояснил министр.

Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, также считает, что украинскую армию ждет только «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте.

В конце октября The New York Times сообщила, что с приближением зимы и отопительного сезона Украине придется столкнуться с рядом проблем. По данным газеты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов. Из-за этого растут опасения, что этой зимой многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления в стране.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ВСУ проблемы Украина

