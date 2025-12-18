 Перейти к основному контенту
Реклама
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю

Спорт⁠,
0

Украинский футболист ПСЖ не участвовал в поздравлении Сафонова

Украинский футболист ПСЖ Забарный не участвовал в поздравлении Сафонова
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный находился в нескольких метрах от толпы игроков, которая российского одноклубника Матвея Сафонова
Футболисты ПСЖ поздравляют российского вратаря Матвея Сафонова
Футболисты ПСЖ поздравляют российского вратаря Матвея Сафонова (Фото: TG/ сборная России)

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Илья Забарный не участвовал в поздравлении российского одноклубника Матвея Сафонова, который отразил четыре подряд удара в серии пенальти и принес клубу победу в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго» (1:1 — основное время, 2:1 — серия пенальти).

Россиянин стал лучшим игроком матча. В первые секунды после победы футболисты ПСЖ подбежали за ворота к Сафонову, взяли на руки и начали раскачивать.

Забарный в этот момент находился за пределами вратарской зоны, он был одним из последних среди игроков.

Ранее украинский защитник подчеркивал, что не поддерживает «никаких» отношений с российским вратарем клуба.

«Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами, — отметил Забарный. — Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках, и я выполню свои обязательства перед клубом».

Забарный перешел в клуб летом 2025 года. В августе французский портал Sport сообщил, что руководство ПСЖ приняло меры предосторожности в связи с приобретением летом Забарного. У двух футболистов была возможность поговорить друг с другом, но «определенные жесты» украинца не остались незамеченными, например, то, что он подписался в соцсетях на всех своих одноклубников, кроме Сафонова. При этом игроки летели на матч за Суперкубок на соседних креслах.

В свою очередь, главный тренер ПСЖ Луис Энрике на вопрос о том, как складываются отношения Сафонова и Забарного, ответил: «Спорт и люди — вне политических компромиссов или экономических интересов политиков».

Теги
Матвей Сафонов ПСЖ Межконтинентальный кубок

