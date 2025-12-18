Reuters узнал об обращении Венесуэлы к Совбезу ООН на фоне агрессии США

Заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря, рассказал Дипломат ООН

Венесуэла обратилась с просьбой к Совету Безопасности ООН провести заседание для обсуждения «продолжительной агрессии США» в отношении страны. Об этом говорится в письме на имя 15 государств-членов СБ, сообщает Reuters.

Дипломат ООН заявил агентству, что заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря.

Председательствующая в СБ ООН миссия Словении при ООН подтвердила РИА Новости запрос Венесуэлы на проведение заседания. «Председатель подтверждает, что получил письмо от Венесуэлы и находится в процессе консультаций с членами Совета Безопасности», — сказали там.

К ноябрю Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в Карибском регионе, задействовав эскадренные миноносцы и десантные суда. Общая численность американских военнослужащих в этом районе составляет 16 тысяч человек. В декабре к ним присоединилась авианосная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, которая базируется в южной части Карибского моря.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил о введении полной блокады всех нефтяных танкеров, подпавших под американские санкции и направляющихся в Венесуэлу или из нее. Президент США охарактеризовал власти Венесуэлы как иностранную террористическую организацию, обвинив их в хищении активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета авиации США.

Каракас резко осудил действия Соединенных Штатов, охарактеризовав их как международный акт пиратства. По мнению венесуэльских властей, истинной целью американской политики является установление контроля над природными богатствами страны.