Блок с вами

В России ужесточается регулирование интернета

Все наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов, рассказал РБК глава Роскомнадзора. Всего в стране около 30 таких ресурсов

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«В России есть 25–30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис в принципе несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы», — сообщил РБК руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя вступающий сегодня в силу закон с ограничениями для анонимайзеров.

Соответствующие поправки в законодательство были подписаны президентом России Владимиром Путиным 30 июля и вступили в силу в среду, 1 ноября. Новые требования обязывают анонимайзеров, получивших уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней подключиться к информационной системе (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах и начать блокировать доступ к ним. Информацию о том, каким сервисам нужно выполнять данное требование, Роскомнадзор будет получать от ФСБ и МВД. В случае невыполнения законных требований в срок, анонимайзер сам будет заблокирован на территории страны.

«Мы еще никаким сервисам требования о подключении к ФГИС не посылали, потому что от правоохранительных органов представлений не получали. До получения информации от них мы никаких действий предпринимать не будем. В рамках подготовки к закону мы тестировали новый интерфейс информационной системы с «Лабораторией Касперского», Opera Software AS, «Яндексом», он работает», — сообщил Александр Жаров.

Он также отметил, что не менее важная часть закона — очистка реестра запрещенной информации от дублирующих записей. «Сейчас в реестре более 90 тыс. записей о запрещенных сайтах, среди которых есть дублирующая и уже устаревшая информация. К началу 2018 года число записей уменьшится примерно до 50 тыс.», — сообщил глава Роскомнадзора.

Как ранее сообщал РБК, вступающим в силу законом об ограничениях для VPN была обеспокоена Ассоциация европейского бизнеса, в состав которой входят Air France, Volvo Cars, Deutsche Bank, Nokia и еще несколько сотен европейских компаний. Члены организации попросили у Минкомсвязи и Роскомнадзора разъяснения о том, могут ли они по-прежнему использовать VPN для обеспечения информационной безопасности и защищенного взаимодействия с партнерами и контрагентами и должны ли они уведомлять об этом российских государственных регуляторов.

Александр Жаров отметил, что в законе «довольно четко» написано, что он не распространяется на VPN-сервисы, используемые компаниями в технологических целях. «Компании в случае получения уведомления от Роскомнадзора могут обратиться в правоохранительные органы с разъяснением о том, что VPN-сервис необходим им для собственных технологических целей и используется только определенным кругом лиц, например сотрудниками», — подчеркнул Александр Жаров.