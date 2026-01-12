Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика

Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам. Такое оборудование используется для отражения внешних атак и блокировки запрещенных ресурсов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор в ходе проверки выявил 35 нарушений у 33 операторов в рамках установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба ведомства.

«По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности», — говорится на сайте РКН.

В Роскомнадзоре уточнили, что протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ.

Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

Для сотрудников при нарушении правил по использованию ТСПУ штрафы составляют от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний — от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении штрафы для юрлиц возрастают до 3–5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям по ст. 274.2 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

В декабре источники РБК на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По их словам, под блокировку попали еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Представитель Роскомнадзора в ответ на вопросы РБК сообщил, что они «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети Интернет и сети связи общего пользования». По его словам, «развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз».