Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика
Роскомнадзор в ходе проверки выявил 35 нарушений у 33 операторов в рамках установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба ведомства.
«По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности», — говорится на сайте РКН.
В Роскомнадзоре уточнили, что протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ.
Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.
Для сотрудников при нарушении правил по использованию ТСПУ штрафы составляют от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний — от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении штрафы для юрлиц возрастают до 3–5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям по ст. 274.2 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.
В декабре источники РБК на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По их словам, под блокировку попали еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Представитель Роскомнадзора в ответ на вопросы РБК сообщил, что они «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети Интернет и сети связи общего пользования». По его словам, «развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз».
