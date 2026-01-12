 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика

Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам. Такое оборудование используется для отражения внешних атак и блокировки запрещенных ресурсов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор в ходе проверки выявил 35 нарушений у 33 операторов в рамках установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщила пресс-служба ведомства.

«По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности», — говорится на сайте РКН.

В Роскомнадзоре уточнили, что протоколы составляются в отношении операторов, нарушающих требования по пропуску интернет-трафика через ТСПУ.

Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России: через него идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента
Технологии и медиа
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Для сотрудников при нарушении правил по использованию ТСПУ штрафы составляют от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний — от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении штрафы для юрлиц возрастают до 3–5 млн руб., а должностным лицам и предпринимателям по ст. 274.2 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.

В декабре источники РБК на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По их словам, под блокировку попали еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Представитель Роскомнадзора в ответ на вопросы РБК сообщил, что они «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети Интернет и сети связи общего пользования». По его словам, «развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Роскомнадзор оператор связи нарушения штрафы DDos-атаки
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал стриминговый сервис Twitch
Политика
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой
Технологии и медиа
Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Семин назвал оправданным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 18:17
Первой транзакции биткоина исполнилось 17 лет. Кто получил эти монеты Крипто, 18:14
Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов Политика, 18:12
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open Спорт, 18:12
ЦБ после двухнедельного перерыва сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 17:56
Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне Спорт, 17:54
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева Политика, 17:48
В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа Политика, 17:40
В 2025 году в Москве утвердили комплексное развитие 33 территорий Недвижимость, 17:36
Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика Технологии и медиа, 17:36
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде Общество, 17:33
SWOT-анализ: инструмент стратегического планирования Образование, 17:32
В Подмосковье сменились главы двух городов Политика, 17:29