Общество⁠,
0

Мэр Краснодара призвал пораньше отпустить людей с работы для уборки снега

Фото: emnaumov / Telegram
Фото: emnaumov / Telegram

Мэр Краснодара Евгений Наумов призвал работодателей города отпустить сотрудников домой пораньше на фоне необходимости разгрузить улицы для уборки снега. Об этом Наумов сообщил в телеграм-канале.

«Чтобы очистить дороги, необходимо их разгрузить. В связи с этим обращаюсь ко всем работодателям Краснодара: по возможности отпустите своих сотрудников домой раньше, чтобы наши специалисты начали обработку улиц противогололедными материалами», — написал он.

По словам Наумова, полноценная обработка дорог песко-соляной смесью начнется сегодня вечером — 12 января.

Глава города также рассказал, что снегоуборочная техника как на дорогах, так и в пешеходных зонах Краснодара работает круглосуточно. Однако на магистральных улицах этому препятствуют движение и пробки. «В связи с этим она [техника] направлена на пригородные улицы, въездные маршруты и те дороги, где нет скопления автомобилей», — пояснил мэр.

Снегопад в регионах России

Ранее в Краснодарском крае было продлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до утра 14 января. Сообщив об этом, краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнил, что в ряде городов ожидаются интенсивный ливневый снегопад, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед с изморозью.

Из-за непогоды аэропорт Краснодара приостановил работу. В Росавиации пояснили, что меры были приняты в том числе в связи с «недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Краснодар Краснодарский край снег непогода Евгений Наумов
