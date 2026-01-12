Bloomberg назвал начавшуюся неделю решающей для Гренландии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Текущая неделя станет для Гренландии решающей и определит будущее острова, на который претендуют США, сообщает Bloomberg.

В течение недели американский госсекретарь Марко Рубио проведет две встречи. В понедельник, 12 января, он поднимет вопрос Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе в разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Собеседники агентства сообщили, что Германия предложит создать совместную миссию НАТО для защиты Арктического региона, которая получит название «Арктический страж». За образец будет взята запущенная годом ранее миссия альянса «Балтийский страж». Целью этого проекта была обозначена защита критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

В среду, 14 января, Рубио встретится с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лекке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт. В пятницу группа сенаторов США намерена провести встречу с комитетом по внешней политике и комитетом по Гренландии датского парламента в Копенгагене. К группе, по данным агентства, присоединится республиканка с Аляски с многолетним опытом работы в делах Арктического региона Лиза Мурковски.

Кроме того, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также планирует посетить столицу Дании. Однако, как отмечает издание, цель встречи — участие в новогоднем мероприятии.

Bloomberg пишет, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с журналистами заявил, что Берлин разделяет обеспокоенность американской стороны по поводу необходимости лучшей защиты этой части Дании. «Мы действительно обсуждаем Гренландию в рамках НАТО», — сказал он.

Опасения за судьбу автономной территории Дании усилились после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости установить контроль над Гренландией. Республиканец неоднократно говорил о возможности покупки острова и не исключал применение силы, называя такие шаги «критически важными для национальной безопасности». Он также утверждал, что Дания не обеспечивает защиту региона и допускает активность иностранных подводных лодок.

Вопреки этому два дипломата, участвовавших в совещаниях НАТО, ранее сообщили, что заявления Трампа о российских и китайских судах у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Аналогичную позицию высказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что США давно вынашивают планы по присоединению Гренландии и что эти намерения следует воспринимать всерьез. Он также отметил, что Вашингтон будет и дальше системно продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.