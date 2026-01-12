Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне
Ситуация с массовой дракой на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном не останется без внимания и станет уроком для судьи и тренеров, заявил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Ранее телеграм-каналы «ЧП Осетия» и Mash Gor опубликовали видео массовой потасовки после поединка Давида Ваниева из Северной Осетии и Турпала-Али Ахлоева из Чечни (в категории до 70 кг). Сначала конфликт произошел между борцами, которых пытался разнять судья, потом к нему подключились несколько десятков человек из зала.
Мамиашвили заявил, что «меры будут приняты согласно данным, указанным в протоколе комиссии».
«Я только с утра разговаривал с главой дисциплинарной комиссии, он в курсе. Уверен, что ситуация будет уроком и для тренеров, и для судьи, который должен был активно повлиять, чтобы не было недопустимых последствий», — сказал Мамиашвили.
Глава федерации назвал провокацией действия чеченского борца, который после перепалки попытался ударить соперника ногами, и сказал, что «это никого не красит».
