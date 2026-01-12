 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,1 x 10,5 2 20 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,16 x 7,1 2 13 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне

Мамиашвили: массовая драка на турнире в Чечне без внимания не останется
Во время первенства СКФО в Грозном потасовка между борцами из Чечни и Северной Осетии спровоцировала массовую драку. Мамиашвили сказал, что с эпизодом разберется дисциплинарная комиссия и указал на недоработку тренеров и судьи
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Ситуация с массовой дракой на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном не останется без внимания и станет уроком для судьи и тренеров, заявил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее телеграм-каналы «ЧП Осетия» и Mash Gor опубликовали видео массовой потасовки после поединка Давида Ваниева из Северной Осетии и Турпала-Али Ахлоева из Чечни (в категории до 70 кг). Сначала конфликт произошел между борцами, которых пытался разнять судья, потом к нему подключились несколько десятков человек из зала.

Мамиашвили заявил, что «меры будут приняты согласно данным, указанным в протоколе комиссии».

«Я только с утра разговаривал с главой дисциплинарной комиссии, он в курсе. Уверен, что ситуация будет уроком и для тренеров, и для судьи, который должен был активно повлиять, чтобы не было недопустимых последствий», — сказал Мамиашвили.

Глава федерации назвал провокацией действия чеченского борца, который после перепалки попытался ударить соперника ногами, и сказал, что «это никого не красит».

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
