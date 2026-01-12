 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита»

Почетный президент РФС Колосков назвал обмен Дивеева и Гонду неравноценным
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев 11 января перешел в «Зенит». Следом московский клуб объявил о подписании Лусиано Гонду, выступавшего за петербуржцев. Вячеслав Колосков назвал уход Дивеева невосполнимой потерей для ЦСКА
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Обмен российского защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и аргентинского форварда Лусиано Гонду в ЦСКА является неравнозначным. Об этом «РБК Спорт» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Дивеев — ведущий игрок, основной футболист сборной России, один из наших лучших защитников. А Лусиано — это игрок запаса. Поэтому, с точки зрения сегодняшнего дня, этот обмен неравноценный. Но у каждого тренера есть свое видение», — сказал Колосков.

Защитник сборной России перешел из ЦСКА в «Зенит»
Спорт
Игорь Дивеев

Колосков отметил, что выводы о том, для какого из клубов сделка была успешнее, можно сделать только после начала матчей.

«В руководстве ЦСКА сидят умные люди. Понятное дело, что потеря Дивеева невосполнима. Равного игрока в ЦСКА пока нет, и еще никого не купили. Им будет трудно. Но незаменимых нет, как-нибудь перестроятся. Только время покажет, какой из клубов выиграл в этой сделке. Когда начнутся матчи, тогда можно будет понять, кто выиграл, а кто проиграл», — добавил он.

Ранее 11 января «Зенит» сообщил о переходе из ЦСКА в петербургский клуб защитника Игоря Дивеева, соглашение с которым рассчитано до 2029 года.

Следом ЦСКА объявил о подписании контракта до 2030 года с аргентинским нападающим Лусиано Гонду, который с 2024 года выступал за «Зенит».

Дивеев выступает за сборную России, он провел 19 встреч и забил один мяч. 15 ноября в матче против сборной Чили (0:2) футболиста впервые назначили капитаном команды. В текущем сезоне Дивеев провел за московский клуб 19 матчей и забил три мяча.

На счету аргентинского нападающего в этом сезоне 22 матча за «Зенит», два гола и две результативные передачи. В 2024-м Гонду участвовал в Олимпиаде в составе сборной Аргентины.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте (39 очков), ЦСКА (36) занимает четвертую позицию.

Чемпионат РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» против калининградской «Балтики». ЦСКА сыграет 1 марта с грозненским «Ахматом».

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Альвина Цаканян, Рената Утяева
Вячеслав Колосков ФК Зенит ФК ЦСКА Игорь Дивеев Лусиано Гонду


