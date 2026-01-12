В Подмосковье сменились главы двух городов
Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост «в связи с переходом на новое место работы», сообщила пресс-служба администрации.
«Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании Совета депутатов. 11 января 2026 года она покинула свой пост», — говорится в сообщении.
Врио главы Химок стала Инна Федотова, бывшая глава округа Клин, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. До занятия этой должности в прошлом году она была на посту министра жилищной политики Московской области, также была советником губернатора.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Клина, врио главы округа назначен Василий Власов.
