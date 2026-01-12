Погрузка РЖД по итогам 2025 года оказалась выше ожидаемой

Погрузка на сети РЖД уменьшилась по итогам 2025 года на 5,6% — этот результат выше ожиданий компании. Потери в перевозках связаны, в частности, со снижением всех основных видов грузов, среди которых уголь и нефтепродукты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Погрузка на сети РЖД упала по итогам 2025-го на 5,6% по отношению к предыдущему году, составив 1,116 млрд т, сообщил перевозчик. Этот результат в целом соответствует прогнозам, представленным замгендиректора РЖД Ириной Магнушевской в начале ноября прошедшего года: на тот момент в компании ожидали спад показателя на 6%.

В плюсе по итогам года оказались отправки удобрений, цветной руды и серного сырья — они увеличились год к году на 3,8 и 5,1% соответственно, до 70,3 млн и 17,2 млн т, следует из открытой статистики РЖД. Под влиянием «ряда внешних негативных факторов» погрузка строительных грузов, в течение 2025 года частично переориентирующихся на автотранспорт, обеспокоенность насчет чего неоднократно выражали участники рынка и операторы грузовых вагонов, снизилась на 10,5%, до 99,3 млн т, черных металлов — на 17,7%, до 50,6 млн т, угля — на 2,1%, до 324,5 млн т. Из-за ремонтных работ на НПЗ на 5% уменьшились отгрузки нефтяных грузов и составили 197,1 млн т. Перевозки зерновых грузов, улучшившихся к концу года, в результате упали на 12,2%, до 27,4 млн т. Как объяснили в РЖД, это связано с неблагоприятной погодой, которая негативно сказалась на урожае, в основном предъявляемом на железнодорожный транспорт в первом полугодии.

При всем этом отмечен рост экспорта в «наиболее востребованном» восточном направлении — на 6,5%, до 163,5 млн т. «Опережающими темпами» — на 7,6%, до 45,3 млн т, увеличились поставки неугольных грузов, в том числе на 62,6% — удобрений, на 4,3% — нефти и нефтепродуктов, на 9,2% — железной руды, а также на 13% — грузов, перевозимых в контейнерах. Экспорт угля на восток вырос на 6,1%.

В декабре погрузка на сети РЖД составила 94,5 млн т, что на 4,8% ниже, чем за аналогичный период 2024-го. За этот месяц по отношению год к году увеличились отправки зерна (плюс 34,1%), железной и марганцевой руды (плюс 0,3%), цветной руды и серного сырья (плюс 1,8%), промсырья (плюс 1,7%).

По среднесрочным прогнозам Владимира Савчука, замгендиректора Института проблем естественных монополий, в первом полугодии 2026 года ожидается сокращение отправок по сети РЖД, а во втором «ситуация начнет улучшаться». Исходя из действующих и прогнозируемых внешних и внутренних факторов, за весь этот год прирост погрузки в базовом сценарии может составить 0,5%. Согласно информации источника РБК, близкого к РЖД, показатель будет на уровне 1,132 млрд т, что на 1,8% превышает план совета директоров компании в 2025 году (1,111 млрд т).

По словам представителя РЖД, перевозчик «нацелен» на исполнение параметров погрузки, утвержденных советом директоров, — важна «каждая тонна», но только если она фактически предъявлена к перевозке. «РЖД последовательно выстраивают с клиентами доверительные отношения, с тем чтобы повысить качество и достоверность планирования грузовых перевозок. От этого непосредственно зависят эффективность использования инфраструктуры и общий результат», — пояснили в пресс-службе, отвечая на вопросы о планах по объему перевозок в первом квартале. Динамика поставок будет зависеть не только от конъюнктуры товарных рынков, но и от качества взаимодействия всех участников перевозок, заключили в РЖД.

Проблемы, которые привели к оттоку грузовой базы с железнодорожного транспорта в последние месяцы, не только не решены, но и имеют тенденцию к усугублению, отмечает Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». «Это опережающий рост тарифов по сравнению с альтернативными видами транспорта, проблемы с согласованием отправки груженых вагонов и подсылом порожнего парка под погрузку, а также острейший дефицит рабочего персонала», — перечисляет он. По словам эксперта, последнее приводит тому, что крупные грузовладельцы «вынуждены доплачивать РЖД», чтобы персонал на станциях мог эффективно осуществлять свои обязанности.

«Поэтому с учетом ухудшения ситуации в большинстве отраслей промышленности погрузка в первом квартале 2026 года, вероятнее всего, сократится не менее чем на 1–1,5%, а позитивную динамику из номенклатур смогут продемонстрировать зерновые и строительные грузы в связи с эффектом низкой базы аналогичных месяцев 2025 года», — считает Бурмистров.