Политика⁠,
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева

МИД Армении вызвал российского посла и выдал ему ноту протеста. Ведомство возмутилось из-за слов журналиста Владимира Соловьева о необходимости для России проводить военные операции в ближнем зарубежье ради нацбезопасности
Сергей Копыркин
Сергей Копыркин (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении из-за заявлений телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — отметила Бадалян (цитата по NEWS.am).

Соловьев в своей передаче «Соловьев. Life» 10 января заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России. «Для нас гораздо болезненней то, что происходит в Армении, чем в то, что происходит в Венесуэле», — сказал ведущий. Соловьев задался вопросом, «если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, то почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать военные операции и в других точках нашей зоны влияния».  

В декабре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит Еревану €15 млн для противодействия иностранному вмешательству. Эти средства, по ее словам, пойдут на различные проекты, включая обучение разминированию и снаряжение для этого, а также меры по укреплению доверия в регионе.

С 2024 года власти Армении говорят о планах начать евроинтеграцию. В апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Осенью 2025-го один из европейских чиновников пошутил в разговоре с Politico, что Армения, возможно, «следующая Молдавия». Как отмечает издание, расширение сотрудничества с Ереваном и соседним Баку может принести Брюсселю улучшение отношений с Анкарой. Кроме того, без Армении и Азербайджана невозможно будет полностью реализовать проект «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Материал дополняется

Валерия Доброва
Армения МИД посол России Владимир Соловьев
