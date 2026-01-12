 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Во Франции стартовал набор на объявленную Макроном добровольную службу

В республике начался набор на добровольную военную службу, о которой президент Франции объявил в ноябре. Срок военной подготовки составить 10 месяцев, власти к осени надеются привлечь на нее около 3 тыс. молодых людей
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Во Франции начался набор желающих на добровольную военную служб, объявила журналистам министр обороны республики Катрин Вотрен. Ее выступление транслировалось на странице Минобороны в соцсети X.

«Сегодня, 12 января, мы открываем набор первой когорты молодых добровольцев, которые вольются в ряды наших вооруженных сил», — заявила министр, добавив, что к осени власти надеются отобрать около 3 тыс. юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

О том, что во Франции введут добровольную военную службу, объявил в ноябре президент страны Эмманюэль Макрон. Он также подчеркнул, что речь идет об исключительно добровольном участии в призыве: «Мы не можем вернуться к временам воинской повинности, но нам нужна мобилизация».

В первый год Минобороны Франции примет на службу 2–3 тыс. человек, а в дальнейшем рассчитывает привлекать до 50 тыс. человек в год. Служба будет длиться десять месяцев, а зарплата призванного составит до нескольких сотен евро, сообщила Le Figaro.

Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией
Политика
Фабьен Мандон

В октябре начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией.  Спустя несколько недель он повторил свое предостережение, заявив, что собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к боевым действиям. В декабре генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал страны НАТО следующей целью для России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал эти заявления как безответственные.

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Франция служба в армии Минобороны Европа
Материалы по теме
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО
Политика
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине
Политика
Макрон объявил о введении во Франции добровольной военной службы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов Политика, 18:12
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open Спорт, 18:12
ЦБ после двухнедельного перерыва сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 17:56
Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне Спорт, 17:54
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева Политика, 17:48
В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа Политика, 17:40
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В 2025 году в Москве утвердили комплексное развитие 33 территорий Недвижимость, 17:36
Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика Технологии и медиа, 17:36
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде Общество, 17:33
SWOT-анализ: инструмент стратегического планирования Образование, 17:32
В Подмосковье сменились главы двух городов Политика, 17:29
Мэр Краснодара призвал пораньше отпустить людей с работы для уборки снега Общество, 17:29
Во Франции стартовал набор на объявленную Макроном добровольную службу Политика, 17:27