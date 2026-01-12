Во Франции стартовал набор на объявленную Макроном добровольную службу

В республике начался набор на добровольную военную службу, о которой президент Франции объявил в ноябре. Срок военной подготовки составить 10 месяцев, власти к осени надеются привлечь на нее около 3 тыс. молодых людей

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Во Франции начался набор желающих на добровольную военную служб, объявила журналистам министр обороны республики Катрин Вотрен. Ее выступление транслировалось на странице Минобороны в соцсети X.

«Сегодня, 12 января, мы открываем набор первой когорты молодых добровольцев, которые вольются в ряды наших вооруженных сил», — заявила министр, добавив, что к осени власти надеются отобрать около 3 тыс. юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

О том, что во Франции введут добровольную военную службу, объявил в ноябре президент страны Эмманюэль Макрон. Он также подчеркнул, что речь идет об исключительно добровольном участии в призыве: «Мы не можем вернуться к временам воинской повинности, но нам нужна мобилизация».

В первый год Минобороны Франции примет на службу 2–3 тыс. человек, а в дальнейшем рассчитывает привлекать до 50 тыс. человек в год. Служба будет длиться десять месяцев, а зарплата призванного составит до нескольких сотен евро, сообщила Le Figaro.

В октябре начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года» с Россией. Спустя несколько недель он повторил свое предостережение, заявив, что собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к боевым действиям. В декабре генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал страны НАТО следующей целью для России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал эти заявления как безответственные.

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.