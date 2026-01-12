В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа

По мнению экс-вице-канцлера Германии Хабека, членство в ЕС нужно предложить Гренландии, Фарерским островам, Исландии и Норвегии. Политик предположил, что Гренландия может вступить в Евросоюз в 2026 или 2027 году

Нуук, Гренландия (Фото: Rokas Sabaliauskas / Shutterstock)

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил пригласить Гренландию в Евросоюз, чтобы отбить интерес американского президента Дональда Трампа к захвату этой территории. Это предложение Хабек сделал в статье The Guardian.

«Именно сейчас следует четко предложить Гренландии членство в ЕС, а также, распространяя эту идею, Фарерским островам, Исландии и Норвегии — предложение, которое недавно обсуждалось в Европарламенте», — пояснил Хабек.

Гренландия в 1985 году вышла из Европейского сообщества после двенадцати лет членства. Она вступила в ЕС в 1973 году как регион Дании. По мнению Хабека, «в полностью изменившемся мире настроения изменились, и Европа должна ответить [на вызов Трампа] соответствующим образом». Предложение для Гренландии должно быть «прагматичным и поэтапным», считает он. По расчетам политика, остров может вступить в ЕС в 2026 или 2027 году.

Хабек также предлагает подписать с регионом серию соглашений, в том числе о рыболовстве, с возможностью пересмотра через пять-десять лет. Также Гренландии следует предоставить «существенный пакет инвестиций» для инфраструктуры и устойчивой добычи критически важного сырья, а также четкие обязательства насчет сохранения культуры и языка иннуитов, а также местного самоуправления.

Гренландия с населением около 57 тыс. человек остается автономной территорией Дании, которая управляет островом более 300 лет. На острове разведаны месторождения 43 из 50 элементов, которые необходимы для развития современной электроники и военной техники и которые власти США определили как «критически важные» для национальной безопасности.

О желании Дональда Трампа приобрести Гренландию стало известно во время его первого президентского срока в 2019 году. В пресс-службе правительства Гренландии ответили, что «Гренландия не продается», но она «готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. В январе 2026 года он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления в Арктике России или Китая.

10 января газета The Mail on Sunday сообщила, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии контингента НАТО, который будет охранять остров от возможного вторжения.