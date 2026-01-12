 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа

По мнению экс-вице-канцлера Германии Хабека, членство в ЕС нужно предложить Гренландии, Фарерским островам, Исландии и Норвегии. Политик предположил, что Гренландия может вступить в Евросоюз в 2026 или 2027 году
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Rokas Sabaliauskas / Shutterstock)

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил пригласить Гренландию в Евросоюз, чтобы отбить интерес американского президента Дональда Трампа к захвату этой территории. Это предложение Хабек сделал в статье The Guardian.

«Именно сейчас следует четко предложить Гренландии членство в ЕС, а также, распространяя эту идею, Фарерским островам, Исландии и Норвегии — предложение, которое недавно обсуждалось в Европарламенте», — пояснил Хабек.

Гренландия в 1985 году вышла из Европейского сообщества после двенадцати лет членства. Она вступила в ЕС в 1973 году как регион Дании. По мнению Хабека, «в полностью изменившемся мире настроения изменились, и Европа должна ответить [на вызов Трампа] соответствующим образом». Предложение для Гренландии должно быть «прагматичным и поэтапным», считает он. По расчетам политика, остров может вступить в ЕС в 2026 или 2027 году.

Хабек также предлагает подписать с регионом серию соглашений, в том числе о рыболовстве, с возможностью пересмотра через пять-десять лет. Также Гренландии следует предоставить «существенный пакет инвестиций» для инфраструктуры и устойчивой добычи критически важного сырья, а также четкие обязательства насчет сохранения культуры и языка иннуитов, а также местного самоуправления.

Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Гренландия с населением около 57 тыс. человек остается автономной территорией Дании, которая управляет островом более 300 лет. На острове разведаны месторождения 43 из 50 элементов, которые необходимы для развития современной электроники и военной техники и которые власти США определили как «критически важные» для национальной безопасности.

О желании Дональда Трампа приобрести Гренландию стало известно во время его первого президентского срока в 2019 году. В пресс-службе правительства Гренландии ответили, что «Гренландия не продается», но она «готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. В январе 2026 года он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления в Арктике России или Китая.

10 января газета The Mail on Sunday сообщила, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии контингента НАТО, который будет охранять остров от возможного вторжения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Гренландия Германия Евросоюз Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова
Политика
Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии вопреки ООН
Политика
Трамп рассказал, что Гренландию обороняют только две собачьи упряжки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов Политика, 18:12
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open Спорт, 18:12
ЦБ после двухнедельного перерыва сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 17:56
Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне Спорт, 17:54
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева Политика, 17:48
В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа Политика, 17:40
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В 2025 году в Москве утвердили комплексное развитие 33 территорий Недвижимость, 17:36
Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика Технологии и медиа, 17:36
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде Общество, 17:33
SWOT-анализ: инструмент стратегического планирования Образование, 17:32
В Подмосковье сменились главы двух городов Политика, 17:29
Мэр Краснодара призвал пораньше отпустить людей с работы для уборки снега Общество, 17:29
Во Франции стартовал набор на объявленную Макроном добровольную службу Политика, 17:27