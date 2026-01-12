Выбросившую на мороз такс и спаниелей чиновницу уволили

Фото: MV_007_Pskov / Telegram

Заместителя начальника правового управления правительства Псковской области Светлану Удовенко уволили после резонансного дела с породистыми собаками из ее личного питомника, выброшенными в мороз на трассе Псков — Сланцы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона назвал Удовенко «горе-заводчицей».

На прошлой неделе волонтеры приюта «Лесопилка» попросили жителей области помочь в поиске собак. По словам зоозащитников, после проверки полиции чиновница, занимавшаяся разведением такс и спаниелей, вывезла животных на трассу, где их оставила на морозе. На хозяйку и ее безответственное содержание животных жаловались давно.

Утром 7 января на повороте на деревню Писковичи местные жители нашли одну собаку и привезли ее в приют. У нее были обморожены лапы. Еще несколько такс и спаниелей зоозащитники обнаружили на трассе в районе городов Гдов и Сланцы. У животных было истощение.

«Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели», — сказал губернатор Псковской области.

Ведерников отметил, что сразу после публикаций в сети в правительстве провели служебную проверку, после которой Удовенко уволили. Также, по его словам, правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям чиновницы.

