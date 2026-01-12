 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Выбросившую на мороз такс и спаниелей чиновницу уволили

Фото: MV_007_Pskov / Telegram
Фото: MV_007_Pskov / Telegram

Заместителя начальника правового управления правительства Псковской области Светлану Удовенко уволили после резонансного дела с породистыми собаками из ее личного питомника, выброшенными в мороз на трассе Псков — Сланцы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона назвал Удовенко «горе-заводчицей».

На прошлой неделе волонтеры приюта «Лесопилка» попросили жителей области помочь в поиске собак. По словам зоозащитников, после проверки полиции чиновница, занимавшаяся разведением такс и спаниелей, вывезла животных на трассу, где их оставила на морозе. На хозяйку и ее безответственное содержание животных жаловались давно.

Утром 7 января на повороте на деревню Писковичи местные жители нашли одну собаку и привезли ее в приют. У нее были обморожены лапы. Еще несколько такс и спаниелей зоозащитники обнаружили на трассе в районе городов Гдов и Сланцы. У животных было истощение.

«Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели», — сказал губернатор Псковской области.

Ведерников отметил, что сразу после публикаций в сети в правительстве провели служебную проверку, после которой Удовенко уволили. Также, по его словам, правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям чиновницы.

В ноябре 2025 года в Москве арестовали мужчину, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли. После кражи он привез животное в безлюдное место, достал из автомобиля нож и молоток и убил собаку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Карева
собаки Псковская область жестокое обращение с животными Михаил Ведерников увольнение
Материалы по теме
Служебная собака МВД укусила капитана «Динамо» перед матчем КХЛ в Минске
Спорт
Замглавы района на Кубани уволили после мата в отношении спасателей
Политика
В Думе уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Семин назвал оправданным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 18:17
Axios узнал об обращении Тегерана к Уиткоффу на фоне протестов Политика, 18:12
Болгерл упала в обморок во время матча квалификации Australian Open Спорт, 18:12
ЦБ после двухнедельного перерыва сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Почетный президент РФС назвал неравноценным обмен игроков ЦСКА и «Зенита» Спорт, 17:56
Мамиашвили пообещал наказания после массовой драки на турнире в Чечне Спорт, 17:54
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов Соловьева Политика, 17:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа Политика, 17:40
В 2025 году в Москве утвердили комплексное развитие 33 территорий Недвижимость, 17:36
Роскомнадзор обвинил операторов связи в пропуске нефильтрованного трафика Технологии и медиа, 17:36
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде Общество, 17:33
SWOT-анализ: инструмент стратегического планирования Образование, 17:32
В Подмосковье сменились главы двух городов Политика, 17:29
Мэр Краснодара призвал пораньше отпустить людей с работы для уборки снега Общество, 17:29