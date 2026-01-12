Продавший российский бизнес за €1 гендиректор Heineken покинет пост
Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк покинет пост в 2026 году на фоне падения продаж пива, сказано в заявлении компании. При нем в 2023-м российское подразделение Heineken продали за €1.
Дольф ван ден Бринк оставит должность 31 мая. Он проработал в Heineken 26 лет, последние шесть — в должности гендиректора. В пресс-службе отметили, что ему удалось провести компанию через «турбулентные экономические и политические времена».
По итогам консультаций с наблюдательным советом ван ден Бринк пришел к выводу, что сейчас — подходящий момент для передачи полномочий, сказано в публикации. Набсовет начал поиск преемника.
Голландская пивоваренная компания Heineken в 2023 году продала свое российское подразделение компании Arnest Group, которая в числе прочего производит средства для волос «Прелесть», инсектицид «Дихлофос», крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica.
Стоимость 100% акций бизнеса составила €1. Также российская компания получила семь заводов Heineken. Президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал в интервью РБК объяснял сумму сделки тем, что Arnest Group взяла на себя обязательство погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере €100 млн. Эти обязательства на сумму 11,5–12 млрд руб. стали ключевым элементом сделки.
При этом в Heineken заявляли, что потеряли на продаже своего российского подразделения €300 млн.
