Продавший российский бизнес за €1 гендиректор Heineken покинет пост

Дольф ван ден Бринк оставит должность 31 мая 2026 года, спустя шесть лет на посту гендиректора и 26 лет в компании в целом. Наблюдательный совет Heineken начал поиск преемника

Дольф ван ден Бринк (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк покинет пост в 2026 году на фоне падения продаж пива, сказано в заявлении компании. При нем в 2023-м российское подразделение Heineken продали за €1.

Дольф ван ден Бринк оставит должность 31 мая. Он проработал в Heineken 26 лет, последние шесть — в должности гендиректора. В пресс-службе отметили, что ему удалось провести компанию через «турбулентные экономические и политические времена».

По итогам консультаций с наблюдательным советом ван ден Бринк пришел к выводу, что сейчас — подходящий момент для передачи полномочий, сказано в публикации. Набсовет начал поиск преемника.

Голландская пивоваренная компания Heineken в 2023 году продала свое российское подразделение компании Arnest Group, которая в числе прочего производит средства для волос «Прелесть», инсектицид «Дихлофос», крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica.

Стоимость 100% акций бизнеса составила €1. Также российская компания получила семь заводов Heineken. Президент и бенефициар «Арнеста» Алексей Сагал в интервью РБК объяснял сумму сделки тем, что Arnest Group взяла на себя обязательство погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере €100 млн. Эти обязательства на сумму 11,5–12 млрд руб. стали ключевым элементом сделки.

При этом в Heineken заявляли, что потеряли на продаже своего российского подразделения €300 млн.