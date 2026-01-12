ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным
Евросоюзу «в какой-то момент» придется вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает телеканал Sky TG24.
Пиньо считает, что мирное урегулирование конфликта на Украине зависит от Путина. «Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», — сказала она.
При этом, по словам Пиньо, в настоящее время нет «никаких сигналов со стороны Путина, которые указывали бы на готовность участвовать в таких переговорах».
«Поэтому мы еще не достигли этой стадии. Но в какой-то момент мы очень надеемся, что переговоры состоятся и в конечном итоге приведут к миру на Украине», — добавила она.
Так Пиньо ответила на вопрос журналистов о призыве европейских политиков возобновить диалог с российским президентом.
После саммита Евросоюза в Брюсселе 18–19 декабря 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.
В ответ в Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». В Елисейском дворце поприветствовали готовность российского президента, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для Украины и европейских союзников.
Затем, 9 января, о необходимости начать переговоры с Россией заявила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Однако, по ее словам, сначала нужно выработать общую для всех стран позицию.
Путин ранее говорил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться. Он отмечал, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Песков также заявлял, что рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог.
