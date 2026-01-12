ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным

По мнению представителя ЕК Пиньо, мир на Украине зависит от Путина, поэтому в «какой-то момент» ЕС придется вести с ним переговоры. Однако, как считает Пиньо, в настоящее время нет сигнала о готовности к контакту

Паула Пиньо (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Евросоюзу «в какой-то момент» придется вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает телеканал Sky TG24.

Пиньо считает, что мирное урегулирование конфликта на Украине зависит от Путина. «Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», — сказала она.

При этом, по словам Пиньо, в настоящее время нет «никаких сигналов со стороны Путина, которые указывали бы на готовность участвовать в таких переговорах».

«Поэтому мы еще не достигли этой стадии. Но в какой-то момент мы очень надеемся, что переговоры состоятся и в конечном итоге приведут к миру на Украине», — добавила она.

Так Пиньо ответила на вопрос журналистов о призыве европейских политиков возобновить диалог с российским президентом.

После саммита Евросоюза в Брюсселе 18–19 декабря 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления диалога с президентом России в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

В ответ в Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля». В Елисейском дворце поприветствовали готовность российского президента, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для Украины и европейских союзников.

Затем, 9 января, о необходимости начать переговоры с Россией заявила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Однако, по ее словам, сначала нужно выработать общую для всех стран позицию.

Путин ранее говорил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться. Он отмечал, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Песков также заявлял, что рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог.