Общество⁠,
Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде

Появилось видео с места крушения катера с россиянами в Таиланде
В Андаманском море у берегов Пхукета скоростной катер столкнулся с рыбацкой лодкой. На борту судна находилось около 50 человек, передает газета Thairath. Одна россиянка при аварии погибла.

На кадрах видно, как отдыхающие в спасательных жилетах пытаются выбраться из воды и забраться на катер. После спасатели с помощью крюка достали затонувшее судно. У катера разбит форштевень (передняя часть).

Более 20 россиян пострадали при аварии катера в Таиланде
Общество

Авария произошла утром 11 января. Судно следовало от Пхукета к островам Пхи-Пхи. На борту спидбота находились 33 гражданина России. Одна россиянка 2008 года рождения при аварии погибла. Также на катере были туристы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других государств.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Таиланд Пхукет катер крушение судна пострадавшие российские туристы
