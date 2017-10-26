Опять несогласные

Думская оппозиция не поддержит проект бюджета на 2018–2020 годы

Фракции КПРФ и «Справедливой России» не намерены голосовать за проект бюджета на 2018–2020 годы, рассказали РБК депутаты. В ЛДПР затруднились сказать о своей позиции

Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский (Фото: Анна Исакова / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Всегда против

В пятницу, 27 октября, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов, следует из плана работы нижней палаты. Главный финансовый документ не будут поддерживать коммунисты и справедливороссы, рассказали РБК парламентарии. Аналогичное решение они приняли год назад, не голосовали и несколькими годами ранее. ЛДПР со своей позицией еще не определилась.

Как пояснил РБК депутат Госдумы, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, коммунисты проголосуют против проекта бюджета 2018–2020 годов: их не устраивает, что в нем не предусмотрены «введение прогрессивной шкалы налогообложения, национализация минерально-сырьевой базы, введение монополии на спиртосодержащую продукцию». По его словам, бюджет сверстан исходя из конъюнктуры мировых цен на нефть и газ и не является «бюджетом развития». Кроме того, документ носит асоциальный характер, финансирование по многим социальным статьям уменьшается, отмечает депутат.

КПРФ критично относится к тому, что в этом бюджете сокращены расходы на оборону и безопасность страны, в то время как США наращивают военные расходы, а «Россия в условиях сложной геополитики должна соответствовать», говорит Афонин. По спорту и культуре есть серьезные сокращения, по молодежной политике нет изменений, отмечает коммунист. По его словам, программы поддержки Дальнего Востока и развития промышленности не наполняются деньгами, а значит, не могут быть реализованы. Наконец, проект не предусматривает возможность принятия законопроекта «О детях войны» и поддержки малозащищенных категорий населения, которым «в условиях экономического кризиса требуется особая поддержка», говорит депутат.

«Справедливая Россия» воздержится от голосования за бюджет, «как всегда», рассказал журналистам на брифинге лидер фракции Сергей Миронов. Справедливороссы, как и в прошлые годы, намерены в ближайшее время представить свой «альтернативный бюджет». «Справедливую Россию», как и коммунистов, не устраивает отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Также фракция требует «обязательную индексацию пенсий для всех пенсионеров — и работающих, и не работающих, увеличение расходов на здравоохранение и образование, индексацию зарплат бюджетникам, прежде всего врачам и учителям», говорил Миронов.

Геннадий Зюганов и Сергей Миронов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

ЛДПР еще не определилась со своей позицией по проекту бюджета, сказал РБК источник во фракции. Депутаты ЛДПР отказывались комментировать РБК проект бюджета, адресуя все вопросы к своему коллеге, первому зампредседателя комитета по бюджету Сергею Катасонову, связаться с которым РБК не удалось.

Единороссов решение их коллег по палате не удивляет, но, по словам депутата Евгения Ревенко, это исключительно «политическая поза». «Они могут себе позволить такую роскошь безответственного голосования — не поддерживать бюджет. Но страна без бюджета жить не может, и вместо того чтобы работать конструктивно, добиваясь принятия своих предложений через поправки ко второму чтению, они принимают политическую позу», — сказал он РБК. При этом Ревенко напомнил, что таким образом оппозиция не поддержит, скажем, повышение минимального размера оплаты труда с 2018 года до 85% прожиточного минимума, а с 2019-го — до 100%, отчего «зависят доходы многих бюджетников». «Они не будут голосовать за поддержку сельского хозяйства, за повышение расходов на образование, на медицину — пусть, возможно, они не очень большие, но они есть», — заявил парламентарий.

Что предложило правительство

Проект бюджета на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму правительством 29 сентября. Согласно основным характеристикам бюджета, на 2018 год доходы планируются в размере 15,3 трлн руб., расходы — 16,5 трлн руб.; в 2019 году доходы — 15,6 трлн руб., расходы — 16,4 трлн руб.; в 2020 году доходы — 16,3 трлн руб., расходы — 17,2 трлн руб. В 2018 году предполагается дефицит 1,3% ВВП (1,3 трлн руб.), в 2019-м — 0,8% ВВП (819 млрд руб.), в 2020 году — также 0,8% ВВП (869 млрд руб.).

Среди крупнейших источников дополнительных доходов, которые запланировало правительство, — повышение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо (на 50 коп. в расчете на один литр с 1 января 2018 года и еще на 50 коп. в середине года), которое должно дать 25,3 млрд руб. в 2018 году и еще 90 млрд руб. в 2019–2020 годах; повышение на 15% ставок утилизационного сбора на строительную, дорожную и сельскохозяйственную технику (плюс 23,9 млрд руб. в 2018 году), расширение шкалы акцизов на легковые автомобили — введение для машин с моторами от 200 л.с. ставок акцизов от 897 до 1084 руб. за 1 л.с. (плюс 13,9 млрд руб.). Если дополнительные акцизы на бензин будут автоматически переложены на рядовых потребителей, то введение дифференцированной шкалы акцизов на мощные автомобили, скорее всего, затронет покупателей машин премиального сегмента.

У коммунистов и справедливороссов всегда были конкретные предложения по бюджету, другое дело, что они никогда не принимаются единороссами в расчет, говорит политолог Николай Миронов. «Их предложения просто остаются словами, поэтому из года в год превращаются в мантру», — заметил он.