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Бизнес и омбудсмен хотят нового правила
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Бизнес и омбудсмен хотят нового правила
Газета № 181 (2678) (2410) Экономика, 23 окт, 13:22
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Бизнес и омбудсмен хотят нового правила
В России нужно ввести новое налогово-бюджетное правило, предусматривающее снижение ставок налогов при росте поступлений от них, предлагают Борис Титов, «Деловая Россия» и институт РАН
Борис Титов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

России необходимо новое налогово-бюджетное правило, говорится в заключении на бюджет (есть у РБК), которое подготовили совместно аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Институт экономики роста (Титов возглавляет в нем наблюдательный совет), «Деловая Россия» и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Поменять принцип

Нынешний принцип фискальной нейтральности, согласно которому добросовестным налогоплательщикам гарантируется неповышение налоговой нагрузки, «декларируется», но не соблюдается, уверены авторы. Этот принцип прописан в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующую трехлетку (чиновники Минфина уточняли, что подразумевается неизменность совокупной фискальной нагрузки, в 2016 году она составила 30% ВВП. — РБК). Он должен стать «основополагающим принципом любых возможных реформ и мер по настройке налоговой системы». Президент Владимир Путин еще в прошлом году поручал «рассмотреть предложения по настройке налоговой системы», вступить в силу они должны с 2019 года.

Но к фискальной нейтральности надо подходить по-другому, говорит РБК глава комитета «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин (участвовал в подготовке заключения): этот принцип «должен заключаться в том, что при росте собираемости нужно возвращать хотя бы какую-то часть собранного сверх инфляции снижениями ставок и льготами». Нагрузка не должна быть неизменной, объясняется в заключении: ее надо снижать «с ростом собираемости налогов и обеления экономики». Обелению же будет способствовать улучшение администрирования налогообложения: маркировка, контрольно-кассовые аппараты, автоматизированная система контроля «НДС-2», ЕГАИС и так далее.

Минфин, когда говорит о неизменности фискальной нагрузки, сравнивает Россию с другими экономиками, подчеркивает Никитин: «Но у нас кредитование значительно дороже, чем в тех странах, с которыми он нас сравнивает. При гораздо меньшей доступности заемных средств нужно бизнесу оставлять гораздо больше своих средств на развитие. Не потому, что ему нужна повышенная прибыль, а потому, что для него это гораздо более важный источник финансирования развития, чем, например, для экономики США».

Механизм стимулирующего налогового правила, по задумке экспертов, должен выглядеть так: прирост налоговых поступлений сверх инфляции должен «возвращаться в экономику за счет снижения налоговых ставок и предоставления дополнительных льгот». «Проверка выполнения нового налогово-бюджетного правила должна проводиться при подготовке проектов бюджетов», — подчеркивают авторы.

Причина для нестабильности

Но в долгосрочной перспективе такое правило приведет к сокращению доходов, оценивает директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр Дерюгин. Такой подход, в частности, не даст справиться с демографическими трудностями — число неработающих пожилых людей неизбежно потребует наращивания социальных расходов, и это надо учитывать, объясняет он.

В первую очередь сокращению должны подвергнуться ставки по НДС и страховым взносам, считает Никитин. Например, НДС, если удастся устранить все его «утечки» из системы администрирования, можно было бы снизить до 12%, как в Казахстане, добавляет он (сейчас НДС составляет 18%).

Вопрос и в том, что делать, когда эффект от более качественного администрирования будет исчерпан и рост собираемости налогов сравняется с инфляцией или будет даже ниже, отмечает Дерюгин: «Как компенсировать это? Опять увеличивать налоговое бремя?» Проблема и в волатильности налоговой системы при применении нового правила, указывает эксперт: новые инвесторы не будут вкладывать свои деньги в экономику страны, где налоговое законодательство меняется каждый год. Стремление поддержать существующие компании в России «похвально», но новый бизнес на таких условиях не придет, резюмирует Дерюгин, а именно он и нужен отечественной экономике.

У Минфина сейчас есть только бюджетное правило, которое позволяет перенаправлять в резервы сверхдоходы от продажи нефти. Если цена за баррель превышает $40, на дополнительные средства закупается валюта, которая копится на валютных счетах в ЦБ. В 2018 году она будет перечислена в Фонд национального благосостояния. Минфин неоднократно подчеркивал, что бюджетное правило — это «ключевой механизм снижения зависимости внутренних экономических условий от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры». Такая схема, отмечали в ведомстве, снижает зависимость рубля от цен на нефть и повышает эффективность бюджетной политики.

Заниженные доходы

Разработчики бюджета недооценивают ожидаемый объем налоговых поступлений из-за консервативного подхода к прогнозу по нефти и номинальному объему ВВП, уверены в Институте роста. Занижение доходов, по их оценке, составляет 9% в 2018 году и 12–15% в 2019–2020 годах. «Для консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов) масштабы недооценки доходной базы еще более значимы: 1,5 трлн руб. в 2018 году и 1,6–2,4 трлн руб. в 2019–2020 годах», — подчеркивают авторы. Из-за этого не полностью реализуется потенциал экономического роста, указывают они.

Проект бюджета, считают в Институте роста и в «Деловой России», «развивает практику многократного скрытого резервирования», и в условиях отсутствия больших доходов это ведет к «избыточному сдерживанию внутреннего спроса». По оценке экспертов, снижение бюджетных расходов по «важнейшим направлениям» в 2020 году приведет к «прямому вычету» из ВВП в размере 2,5 трлн руб. (или 2,3% от прогнозируемого объема ВВП).

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Борис Титов , бюджетное правило
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