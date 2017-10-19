Алюминий отлился Дерипаске

Основной акционер UC Rusal получит контрольный пакет

Glencore решила обменять свой пакет в UC Rusal (8,75%) на долю в крупнейшем акционере этой компании — En+, который готовится к IPO. В итоге Олег Дерипаска получит контроль над алюминиевым холдингом

Олег Дерипаска (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Международная трейдинговая компания Glencore решила обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+, которая объединяет промышленные активы Олега Дерипаски и готовится в ноябре провести IPO. Об этом говорится в сообщении Glencore. В итоге российский предприниматель получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.

«Предложение Glencore конвертировать его долю в UC Rusal в акции En+ — это признание нашей инвестиционной привлекательности и сильных бизнес-позиций», — заявил гендиректор En+ Максим Соков (его слова приводятся в сообщении Glencore). «Мы рады возможности получить долгосрочную поддержку такого уважаемого партнера, широко известного на глобальных сырьевых рынках», — добавил он.

Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ (95,65%) — Дерипаска, Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга — у «ВТБ Капитала».

Утром в среду, 18 октября, En+ также сообщила , что совет директоров компании возглавил бывший министр энергетики Великобритании и бывший член парламента Лорд Баркер.

Логичный ход Со стороны Glencore обмен доли в UC Rusal на пакет En+ выглядит логично, поскольку Glencore — это трейдинговая компания, торгующая сырьем, а En+ помимо UC Rusal владеет угольным бизнесом, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Пакет, который Glencore получит в En+, будет определен по итогам IPO, следует из сообщения трейдера.

En+ намерена провести первичное размещение на Лондонской и Московской биржах, она рассчитывает привлечь $1,5 млрд. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. «ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, оценил холдинг в диапазоне $9,1–12 млрд, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РБК. Исходя из средней оценки En+, по итогам размещения Glencore может получить около 8% ее акций, подсчитал аналитик БКС Олег Петропавловский.

UC Rusal была создана в 2007 году — тогда «Русал» Олега Дерипаски объединил свои алюминиевые заводы с предприятиями СУАЛ-холдинга Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore. Объединенный холдинг стал крупнейшей в мире алюминиевой компанией. В 2008 году долю в UC Rusal получил ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в обмен на блок-пакет «Норникеля». Сейчас помимо En+ и Glencore крупнейшими акционерами UC Rusal остаются Sual Partners (совместное предприятие Вексельберга и Блаватника, 20,5%) и ОНЭКСИМ (6%). Бумаги компании торгуются на Гонконгской бирже.

Непростые отношения

Отношения между акционерами UC Rusal никогда не были простыми, до 2014 года стороны пребывали в открытом конфликте, в том числе из-за судьбы пакета «Норникеля», закончившимся заключением мирового соглашения. Но в последнее время их отношения снова испортились. ОНЭКСИМ с лета 2016 года искал покупателя на часть своего пакета в UC Rusal — 12 из 17,02%, основным претендентом на этот пакет вступила Sual Partners (на тот момент владевшая 15,8% Rusal). За этими переговорами внимательно следил Олег Дерипаска, который опасался роста влияния Sual Partners в компании, рассказывали источники РБК.

В феврале 2017 года ОНЭКСИМ разместил 3,3% UC Rusal на бирже (источники называли это частью сделки с Вексельбергом). Перед этим Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники выпустили сообщения о планах UC Rusal провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже, что размыло бы доли всех акционеров компании. Источники РБК назвали эти сообщения «уткой», направленной на то, чтобы помешать сделке ОНЭКСИМа с Sual Partners. Однако в августе Вексельберг с Блаватником все же приобрели 7% UC Rusal у ОНЭКСИМа, а дополнительное размещение акций алюминиевого холдинга так и не состоялось.

Более того, через неделю после объявления En+ о планах провести IPO структуры Вексельберга и Прохорова решили продать на бирже 3% UC Rusal по ускоренной процедуре. Такой избыток предложения акций алюминиевой компании грозит некоторым отвлечением спроса от бумаг En+, предупреждали эксперты.

В среду вечером представители Sual Partners и ОНЭКСИМа отказались комментировать соглашение Glenсore с En+ об обмене активами. Но эта сделка вряд ли вызовет новый конфликт акционеров, считает Петропавловский из БКС. По соглашению акционеров UC Rusal у Sual Partners и ОНЭКСИМа остается право вето по ключевым решениям даже в случае увеличения доли Дерипаски до контрольной, напоминает он.