Сотрудников Boeing заподозрили в подделке документов по Dreamliner

В США начали новое расследование из-за возможной фальсификации документов при испытаниях самолетов Boeing 787 Dreamliner. В компании подтвердили отсутствие необходимого тестирования, но исключили угрозу безопасности полетов

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Сотрудников авиастроительной компании Boeing заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов Boeing 787 Dreamliner, начато расследование, передает Reuters со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

FAA намерено выяснить, подтверждено ли надлежащее крепление и заземление в местах соединения крыльев и фюзеляжа Boeing 787 Dreamliner. По данным агентства, сотрудников Boeing подозревают в возможной фальсификации технической документации.

Компания уже проводит повторную проверку всех самолетов этой серии и разрабатывает план по устранению выявленных неисправностей, добавили в FAA.

Представитель Boeing Скотт Стокер рассказал Reuters, что один из сотрудников компании увидел нарушение при проведении испытаний Boeing 787 Dreamliner. По результатам внутренней проверки выяснилось, что «несколько человек нарушили политику компании, не осуществив необходимое тестирование, но зафиксировав работу как выполненную». Стокер добавил, что такое «ненадлежащее поведение не создало непосредственной угрозы безопасности полетов».

В апреле в Boeing анонсировали снижение темпов производства и поставок Boeing 787 Dreamliner из-за нехватки «нескольких ключевых деталей», отмечает Reuters.

Минюст США проводит уголовное расследование аварийной ситуации, произошедшей 5 января с Boeing 737 MAX 9. Самолет авиакомпании Alaska Airlines следовал из Портленда (штат Орегон) в Онтарио (штат Калифорния). Во время полета на высоте порядка 5 км у него оторвался люк аварийного выхода. Самолету удалось совершить аварийную посадку в Портленде, пострадавших нет. Гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи утверждал, что на «многих» самолетах MAX 9 были обнаружены «несколько незатянутых болтов».

Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о рекомендациях авиакомпаниям проверить блокираторы на аппаратуре, встроенной в сиденья пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner. По данным издания, поводом стал инцидент с рейсом южноамериканской Latam Airlines в Новой Зеландии. Тогда самолет резко снизил высоту из-за того, что бортпроводник зацепил оборудование на сиденье пилота, пострадали порядка 50 человек.