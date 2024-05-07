В Аргентине начался суд по вопросу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

В Аргентине начался суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Суд Аргентины приступил к рассмотрению вопроса о возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, сообщил «РИА Новости» адвокат Кристиан Рубилар.

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — рассказал Рубилар.

30 января полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу украинских властей. На Украине его обвиняют по ст. 383 Уголовного кодекса — заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

По данным Государственного бюро расследований Украины, сын российского бизнесмена Игорь Чуркин «обманом пытался сохранить бизнес» в стране. По данным ведомства, в 2022 году принадлежащая Чуркину компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в государственном банке под залог имущества, после чего Чуркин отказался возвращать средства организации, потратив деньги «по своему усмотрению».

В частности, следователи Украины подозревают Чуркина в разработке схемы блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком. В рамках нее принадлежащая россиянину компания подала в полицию заявление на сотрудников банка, обвинив их в «умышленном особо тяжком правонарушении». Это заявление легло в основу уголовного дела, по которому Чуркина собираются судить на Украине.

2 февраля 2024 года заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины задержали россиянина по имени Игорь Чуркин.