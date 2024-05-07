 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Война с хуситами ,  
0 

Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море

Авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море из Средиземного
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море после пребывания в восточной части Средиземного моря, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на чиновника США.

Авианосец был в авангарде международной коалиции по противодействию атакам хуситов в Красном море и Аденском заливе, однако 26 апреля он покинул Красное море и прибыл в Восточное Средиземноморье после перехода через Суэцкий канал. Он вошел в порт в заливе Суда на Крите, затем направился обратно в Красное море.

«Эйзенхауэр» был направлен в Средиземное море в октябре, через несколько дней после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября. Министр обороны США Ллойд Остин позже уточнил, что «Дуайт Эйзенхауэр» отправили в восточную часть Средиземного моря «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля».

Как уточняет телеканал, моряки и офицеры на борту авианосца не знают, когда они смогут вернуться домой, но представители администрации президента США предполагают, что начало лета — «реалистичный период» для возвращения команды в Норфолк.

США сбили беспилотник хуситов в Красном море
Политика
Судно MV Cyclades

Оперативный командующий миссией ЕС Eunavfor Aspides контр-адмирал Василиос Грипарис предупредил, что после вывода немецкого фрегата «Гессен» в конце апреля в его распоряжении осталось три боевых корабля — этого не хватает для защиты торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов. Для оптимального выполнения миссии Грипарису потребуется не менее десяти боевых кораблей, а также поддержка с воздуха беспилотниками или морским самолетом-разведчиком.

После начала войны Израиля с ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, идущие в Красном море. В движении называют атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
авианосец Красное море США Йемен хуситы

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Спикер хуситов заявил о сбитом беспилотнике США Reaper у Йемена
Политика
Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе
Политика
США передали Украине конфискованное оружие хуситов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 16:45
Посольство осудило запрет властей Берлина на флаг России 9 мая Политика, 18:10
Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером Спорт, 18:08
Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Свободном университете Берлина Политика, 17:58
Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска Инвестиции, 17:56
Цены на новостройки Москвы и области выросли за год на четверть Недвижимость, 17:53
В Аргентине начался суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину Политика, 17:51
Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США Инвестиции, 17:45
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
МВД Германии предложило ужесточить наказание за нападения на политиков Политика, 17:38
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море Политика, 17:38
«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита» Спорт, 17:35
Генсек ООН призвал Израиль к переговорам с ХАМАС Политика, 17:32
Визит Си Цзиньпина во Францию поддержал акции производителей коньяка Инвестиции, 17:26
США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit Технологии и медиа, 17:20
Freedom House признали нежелательной в России организацией Политика, 17:17