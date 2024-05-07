Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море

Фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море после пребывания в восточной части Средиземного моря, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на чиновника США.

Авианосец был в авангарде международной коалиции по противодействию атакам хуситов в Красном море и Аденском заливе, однако 26 апреля он покинул Красное море и прибыл в Восточное Средиземноморье после перехода через Суэцкий канал. Он вошел в порт в заливе Суда на Крите, затем направился обратно в Красное море.

«Эйзенхауэр» был направлен в Средиземное море в октябре, через несколько дней после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября. Министр обороны США Ллойд Остин позже уточнил, что «Дуайт Эйзенхауэр» отправили в восточную часть Средиземного моря «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля».

Как уточняет телеканал, моряки и офицеры на борту авианосца не знают, когда они смогут вернуться домой, но представители администрации президента США предполагают, что начало лета — «реалистичный период» для возвращения команды в Норфолк.

Оперативный командующий миссией ЕС Eunavfor Aspides контр-адмирал Василиос Грипарис предупредил, что после вывода немецкого фрегата «Гессен» в конце апреля в его распоряжении осталось три боевых корабля — этого не хватает для защиты торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов. Для оптимального выполнения миссии Грипарису потребуется не менее десяти боевых кораблей, а также поддержка с воздуха беспилотниками или морским самолетом-разведчиком.

После начала войны Израиля с ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, идущие в Красном море. В движении называют атаки ответом на действия израильской армии в секторе Газа.