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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Генсек ООН призвал Израиль к переговорам с ХАМАС

Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа и участвовать в переговорах о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

«Он [Гутерриш] призвал израильское правительство прекратить любую эскалацию и конструктивно участвовать в продолжающихся дипломатических переговорах», — сообщили в ООН.

Генсек организации подчеркнул необходимость заключения мирного соглашения между правительством Израиля и руководством палестинской группировки ХАМАС, чтобы остановить «невыносимые страдания» как палестинцев в секторе Газа, так и израильтян — заложников ХАМАС.

«Я повторяю свой призыв к обеим сторонам проявить политическое мужество и не жалеть усилий, чтобы заключить соглашение сейчас», — сказал Гутерриш.

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Фото:Hatem Khaled / Reuters

Он также заявил, что захват города Рафах в секторе Газа на границе с Египтом будет «стратегической ошибкой» Израиля, которая обернется «гуманитарным кошмаром». «Я призываю всех, кто оказывает влияние на Израиль, сделать все, что в их силах, чтобы помочь предотвратить еще большую трагедию», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате контрольно-пропускного пункта «Рафах» — единственного КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. В одноименном городе после начала боевых действий нашли убежище более 1 млн человек.

Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС невозможна. По данным Минобороны страны, там находятся четыре из шести оставшихся батальонов группировки, члены ее руководства и значительное число израильских заложников.

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Теги
Антониу Гутерриш ООН Израиль ХАМАС Рафах КПП «Рафах»

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12+

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