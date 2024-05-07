«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита»

Болельщики воронежского клуба во время матча 27-го тура РПЛ скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». В «Факеле» заявили, что осуждают любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей

Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежский «Факел» опубликовал в своем телеграм-канале заявление, в котором осудил оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперников.

«Факел» 6 мая в 27-м туре РПЛ дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1, забив пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Во время матча время матча болельщики скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

«Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей», — говорится в заявлении «Факела».

В «Факеле» также отметили, что клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения. «Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион», — сказано в заявлении.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует с 51 очком.