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«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита»

«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих болельщиков в адрес «Зенита»
Болельщики воронежского клуба во время матча 27-го тура РПЛ скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». В «Факеле» заявили, что осуждают любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Воронежский «Факел» опубликовал в своем телеграм-канале заявление, в котором осудил оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперников.

«Факел» 6 мая в 27-м туре РПЛ дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1, забив пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Во время матча время матча болельщики скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола».

«Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей», — говорится в заявлении «Факела».

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Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Факел»

В «Факеле» также отметили, что клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения. «Мы против любых провокаций и сделаем все, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион», — сказано в заявлении.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Зенит» лидирует с 51 очком.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел ФК Зенит

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12+

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