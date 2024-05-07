Axios узнал, что Израиль рискует потерять поддержку США из-за наступления

ЦАХАЛ начала наступление на Рафах ночью 7 мая. Израиль заявил, что без разгрома батальонов ХАМАС в городе победа в конфликте невозможна. Накануне палестинская организация приняла предложение посредников о прекращении огня

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Израиль рискует потерять поддержку Демократической партии США из-за начала наступления на город Рафах, который находится на юге сектора Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Я думаю, это еще больше подорвет поддержку демократов», — заявил Axios один из членов этой фракции в палате представителей, занимающийся этим вопросом.

Второй собеседник выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «очевидно, предпочел бы продлить эту войну и оставить заложников».

По данным Axios, демократы в конгрессе США отнеслись негативно к началу операции ЦАХАЛ в Рафахе после того, как они и американский президент Джо Байден потратили месяцы для предотвращения этого наступления.

«В целом у нас огромная проблема с гуманитарной ситуацией», — заявил Axios член комитета палаты представителей по разведке Джим Хаймс (демократ). Он предупредил, что вторжение в Рафах повернет переговоры о заложниках и прекращении огня в «неправильном направлении».

Накануне в ХАМАС заявили посредникам из Катара и Египта, что принимают их предложения о прекращении огня в секторе Газа. Times of Israel написала, что в переговорах в Каире участвовал также директор ЦРУ Уильям Бернс. Предполагалось, что трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС включит сначала освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, затем вывод израильских войск из некоторых частей сектора, а после освобождение уже всех заложников.

«Мы, очевидно, очень обеспокоены продолжением этой войны, когда чувствуем, что так близки к достижению прекращения огня и возвращению заложников», — заявила Axios член палаты представителей Хейли Стивенс, также демократ и сторонница Израиля. Другой демократ из палаты представителей Джамаал Боуман заявил, что администрация Байдена «намекнула, что собирается публично критиковать Нетаньяху» за проведение операции в Рафахе.

В феврале президент США выступил против операции Израиля в Рафахе без обеспечения мер безопасности, в том числе эвакуации мирного населения. В начале апреля Белый дом сообщил, что Тель-Авив согласился учесть опасения Вашингтона при планировании наступления.

Группы законодателей-демократов неоднократно призывали администрацию Байдена рассмотреть вопрос об ограничении поставок оружия в Газу, чтобы либо предотвратить наступление на Рафах, либо наказать его за это, пишет Axios.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении ударов по силам ХАМАС. О том, что утром 7 мая израильские танки вошли в Рафах, написали Times of Israel и AP. Чуть позже ЦАХАЛ взяла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта.

В израильской армии заявили, что ночью она начала «точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных» для уничтожения вооруженных подразделений и инфраструктуры ХАМАС. Власти Израиля полагают, что без операции в Рафахе и разгрома оставшихся батальонов палестинской группировки победа над ХАМАС невозможна.

В городе Рафах после нападения ХАМАС на Израиль нашли убежище более 1 млн человек. Al Jazeera со ссылкой на медиков передал днем 7 мая, что в результате ударов ЦАХАЛ в нынешней операции в городе Рафах погибли по меньшей мере 20 человек.