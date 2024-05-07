Тарпищев назвал подвигом победу Рублева в Мадриде с высокой температурой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Рублев — настоящий боец и молодец, ведь он сумел победить на турнире серии «Мастерс», выступая с высокой температурой

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде, где он играл с высокой температурой, можно назвать подвигом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Рублев, победив в Мадриде, совершил настоящий подвиг. У него была температура 39, он вообще хотел отказаться от игры, но сумел справиться. Он настоящий боец и молодец», — сказал Тарпищев.

Рублев 5 мая в финальном матче в Мадриде победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

После матча российский теннисист рассказал, что весь турнир играл с температурой и ангиной, а ближайшие дни проведет в больнице.

Рублев в пятый раз дошел до финала на турнире серии «Мастерс», это была его вторая победа после соревнований этой серии в Монте-Карло в прошлом году.

Благодаря победе Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP.