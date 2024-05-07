Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером
Дрю Баннистер стал полноценным главным тренером клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте лиги.
50-летний Баннистер стал и.о. главного тренера «Сент-Луиса» в декабре 2023 года после отставки Крейга Беруби. Команда не смогла в итоге попасть в плей-офф.
Теперь Баннистер избавился от приставки и.о. и подписал с клубом двухлетний контракт.
«Сент-Луис» был для Баннистера первым опытом работы главным тренером в НХЛ. В 2022 году он дошел до финала чемпионата АХЛ со «Спрингфилдом».
В основном составе «Сент-Луиса» выступают три российских хоккеиста — форварды Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.
Таким образом, в НХЛ в данный момент остались три клуба без полноценных главных тренеров — «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс».
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