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Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером

Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Баннистером
Дрю Баннистер избавился от приставки и.о. и подписал с «Сент-Луисом» новый двухлетний контракт
Дрю Баннистер
Дрю Баннистер (Фото: Jeff Le / USA TODAY Sports / Reuters)

Дрю Баннистер стал полноценным главным тренером клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте лиги.

50-летний Баннистер стал и.о. главного тренера «Сент-Луиса» в декабре 2023 года после отставки Крейга Беруби. Команда не смогла в итоге попасть в плей-офф.

Теперь Баннистер избавился от приставки и.о. и подписал с клубом двухлетний контракт.

Клуб НХЛ продлил контракт с российским тренером
Спорт
Фото:devils.nhl.com

«Сент-Луис» был для Баннистера первым опытом работы главным тренером в НХЛ. В 2022 году он дошел до финала чемпионата АХЛ со «Спрингфилдом».

В основном составе «Сент-Луиса» выступают три российских хоккеиста — форварды Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Никита Александров.

Таким образом, в НХЛ в данный момент остались три клуба без полноценных главных тренеров — «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Сент-Луис Блюз Павел Бучневич

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