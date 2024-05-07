Freedom House признали нежелательной в России организацией

Генпрокуратура признала нежелательной Freedom House, которая призывала к помощи Украине и введению санкций против России. Также, по версии ведомства, организация поддерживала оппозиционные структуры и ЛГБТ-активистов

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Американская неправительственная организация Freedom House признана нежелательной в России, сообщила Генпрокуратура.

Статус нежелательной означает, что власти считают, что деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны. Деятельность таких организаций в России запрещена. За участие в деятельности нежелательной организации или ее финансирование грозит административная или уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

По версии ведомства, среди основных направлений деятельности Freedom House — «содействие установлению так называемой «главенствующей» роли США в мире» и участие в продвижении политики «недружественных государств» по конфликту на Украине, в том числе по дискредитации российской армии.

Генпрокуратура отмечает, что организация оказывает поддержку российским оппозиционным структурам, лицам, осужденным по статьям о теракте, а также «прозападным» и ЛГБТ-активистам. (В минувшем ноябре Верховный суд России признал экстремистской деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» и его структурных подразделений).

Freedom House основана в 1941 году при участии жены президента США Франклина Делано Рузвельта Элеоноры. Организация в числе прочего занимается исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Эксперты Freedom House ежегодно составляют рейтинг стран по уровню свободы, в нем Россию несколько лет подряд относят к категории «несвободных» — в 2023 году страна, по мнению экспертов, набрала 13 баллов из 100 возможных.

После признания нежелательной Генпрокуратурой организацию должен внести в соответствующий реестр Минюст. На данный момент в нем значатся 160 организаций.