На встречи кандидата в премьеры с фракциями отвели по полчаса

Утверждение нового премьер-министра Госдумой должно состояться во второй половине дня 10 мая, утром кандидат встретится с парламентскими фракциями. На каждую из встреч отвели по полчаса, рассказали источники РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Владимир Путин, в пятый раз вступивший в должность президента России, после инаугурации подписал указ об отставке правительства. Кабинет министров подал в отставку в соответствии с Конституцией. Кандидатуру нового премьера, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент может внести на рассмотрение нижней палаты парламента сегодня, 7 мая. Накануне, 6 мая, Госдума определила, что на следующее заседание депутаты соберутся 10 мая.

Встречи кандидата в премьер-министры с думскими фракциями пройдут в пятницу, 10 мая, перед пленарным заседанием, рассказали РБК два источника в Госдуме. Один из них уточнил, что это произойдет «с высокой степенью вероятности». Другой источник показал разосланное депутатам расписание встреч фракций с кандидатом в премьеры. По нему первая встреча 10 мая состоится с фракцией КПРФ в 11:00. Затем пройдет встреча с фракцией ЛДПР, за ней — с фракцией партии «Справедливая Россия — За правду», затем будут «Новые люди», и завершающая встреча состоится с фракцией «Единой России». На каждую встречу отводится примерно по 30 минут.

О том, что встреча с кандидатом запланирована на 12:30 10 мая, говорил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (его слова приводит «РИА Новости»).

До фракционных встреч пройдет Совет Думы, на котором будет утверждаться повестка пленарного заседания. Совет состоится в 10:00, а само заседание запланировано на 14:00. Ожидается, что на нем Дума утвердит кандидатуру премьер-министра.

«Почти уверен, что президент остановится на Мишустине», — заявил в эфире «России 24» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос, кого президент предложит назначить премьером.

Михаил Мишустин возглавляет правительство с 2020 года. До этого он десять лет руководил Федеральной налоговой службой.