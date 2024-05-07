МВД Германии предложило ужесточить наказание за нападения на политиков

В преддверии европейских и местных выборов в Германии существенно вырос уровень политически мотивированного насилия, правоохранительные органы предлагают ужесточить ответственность за него. Почему это произошло — разбирался РБК

Маттиас Экке (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Вечером 7 мая в Германии пройдет специальная конференция глав земельных МВД, посвященная участившимся случаям нападений на немецких политиков и партийные структуры. Заседание созвала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер; ее инициатива последовала после резонансного избиения основного кандидата саксонского отделения правящей Социал-демократической партии Германии на европейских выборах, действующего депутата Европарламента Маттиаса Экке, на которого напали в начале мая в Дрездене.

На конференции планируется разработать пакет мер «против врагов демократии». Речь идет об усилении мер безопасности на фоне подготовки к местным и общеевропейским выборам — 6 июня стартуют выборы в Европарламент, в сентябре пройдут выборы в парламенты земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург.

В Саксонии также планируют одобрить инициативу местного парламента по ужесточению наказаний за нападения на политиков и работников избирательных комиссий. Об этом 7 мая в эфире телеканала ARD сообщил министр внутренних дел земли Армин Шустер. «Нам нужно закрепить новое уголовное преступление в Уголовном кодексе за угрозы избранным должностным лицам и чиновникам», — пояснил он.

В тот же день Фезер заявила, что не исключает ужесточения федерального законодательства в этой области. «Если нам придется еще больше ужесточить уголовное законодательство, чтобы увеличить наказание за антидемократические действия, я в короткие сроки обсужу это с федеральным министром юстиции», — сказала она.

Предвыборная кампания в Германии сопровождается заметным ростом политически мотивированного насилия. В правящей коалиции — СДПГ, СвДП и «Союз 90/Зеленые» — возлагают ответственность за это на крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по мнению социал-демократов и их союзников, своей политикой привела к нормализации насилия в отношении правящих сил и укрепила экстремизм. В то же время представители АдГ сами являются частыми жертвами политически мотивированных нападений.

Что известно о нападении на Экке

Поздним вечером 3 мая в дрезденском районе Штризен четыре человека напали на 41-летнего социал-демократа, когда он развешивал агитационные плакаты к предстоящим выборам.

В результате Экке получил серьезные травмы и был госпитализирован, ему предстоит операция; подозреваемые скрылись. Расследованием занялась так называемая Оперативная группа по насильственным преступлениям (TFG), прокуратура Дрездена и Управление уголовной полиции Саксонии.

5 мая один из нападавших сдался полиции. Около часа ночи 17-летний Квентин Ж. появился вместе со своей матерью в полицейском участке Дрезден-Зюд. По информации Bild, он признал факт нападения на Экке, но не предоставил никакой дополнительной информации. Поскольку подозреваемый еще не достиг совершеннолетия и самостоятельно явился в полицию, его не арестовали. Теперь его должны допросить сотрудники саксонского Центра полиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом (PTAZ).

6 мая Дрезденская прокуратура и Управление уголовной полиции Саксонии сообщили в совместном заявлении об установлении еще троих подозреваемых в нападении на Экке. Это молодые немцы в возрасте 17-18 лет. В их домах прошли обыски, санкционированные окружным судом Дрездена. В рамках оперативно-розыскных мероприятий были изъяты вещественные доказательства, ссобщили следователи; расследование продолжается.

Вечером 6 мая в Управлении уголовной полиции Саксонии сообщили, что как минимум один из подозреваемых в нападении на Экке относится к «представителям правого спектра». Предположительно, он попадает под «политически мотивированную правую категорию», заявила пресс-секретарь ведомства.

В ночь на 4 мая неизвестные также атаковали в Дрездене 28-летнего сотрудника штаба партии «Союз 90/Зелёные». После этого инцидента в руководстве партии приняли решение, что агитационные плакаты развешиваются только днем и группой не менее четырех человек.

Как власти и общество отреагировали за нападение

Шольц осудил нападение на Экке во время съезда СДПГ в Берлине 4 мая. По его словам, такие инциденты связаны с «заявлениями, которые делаются, и с настроениями, которые создаются». Канцлер отметил, что нападения на политиков — это угроза для демократии.

Шольц напрямую не указал источник таких заявлений и настроений, это сделала глава МВД Фезер, которая тоже принадлежит к СДПГ. В интервью Bild она отметила, что «экстремисты и популисты разделяют ответственность за то, что нападения становятся все более частыми». По ее словам, если будет доказано, что нападение на Экке, произошедшее за несколько недель до европейских выборов, было политически мотивированным, то этот акт можно будет интерпретировать как нападение на демократию. Тогда же Фезер анонсировала специальную конференцию с участием глав региональных МВД Германии.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) в соцсети X (бывший Twitter) напрямую обвинил АдГ в росте политического насилия. «Все демократические партии должны противостоять насилию. Правда в том, что АдГ уже много лет сеет ненависть и волнения, чего никогда раньше не было в нашей политике, и это провоцирует насилие», — отметил он.

5 мая в Дрездене и Берлине тысячи немцев приняли участие в митингах против насилия со стороны правых, инициированных альянсом «Вместе против правых» (Zusammen Gegen Rechts) и прошедших под лозунгом «Покажем отношение к ненависти и насилию: нашу демократию нельзя запугать!». В немецкой столице на улицы вышли около 2 тыс. человек, в том числе сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Рикард Ланг.

В Дрездене на митинг вышло около 3 тыс. человек. На нем выступили министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер (ХДС), сопредседательница СДПГ Саскиа Эскен и вице-президент бундестага от «Союза 90/Зелёные» Катрин Гёринг-Эккардт. Эскен в тот день заявила: «Эта готовность к применению насилия не падает с неба».

Лидеры саксонских социал-демократов Хеннинг Хоманн и Катрин Мишель в совместном пресс-релизе отметили, что за нападение на основы демократии в Германии несут ответственность АдГ и другие «правые экстремистские группы». «У их сторонников теперь полностью развязаны руки и, по-видимому, они видят в нас, демократах, свою законную добычу. Сильная демократия не может этого принять. Ясно одно: мы не позволим заставить себя замолчать!» — заявили они. В партии также сообщили, что Экке не намерен выходить из предвыборной гонки в связи с нападением, хотя это и не первостепенный вопрос в данное время.

Кроме того, более ста немецких политиков подписали так называемую Штризенскую декларацию с осуждением насилия против демократии. Среди поставивших под ней свои подписи — представители всего политического спектра Германии, кроме АдГ. По информации Spiegel, эту партию принципиально не приглашали присоединиться к декларации.

Председатель АдГ Тино Хрупалла осудил нападение на Экке еще 4 мая. «Мы серьезным образом осуждаем физические нападения на политиков любых партий. Избирательные кампании должны быть жесткими и конструктивными по содержанию, но без насилия», — написал он в соцсети X, пожелав Экке скорейшего выздоровления.

Лидер АдГ Тино Хрупалла будто бы подвергся нападению в октябре 2023-го. Предвыборное мероприятие в Игнольштадте (Бавария) закончилось для него госпитализацией. Тогда в АдГ заявили, что на Хрупаллу совершили «физическое нападение», предположительно, сделав укол неизвестным веществом. В партии расценили этот инцидент как покушение, хотя прямых доказательств не было. Focus и еще ряд СМИ допустили возможную инсценировку атаки на лидера АдГ с целью повысить рейтинг партии в преддверии выборов в Баварии, тем более что Хрупаллу выписали из больницы уже на следующий день. В декабре прокуратура Ингольштадта закрыла дело, поскольку следователи не обнаружили у Хрупаллы «конкретных признаков инъекции или интоксикации». В ведомстве допустили, что прокол на плече политика (глубиной до 5 мм) был сделан булавкой.

Почему в ФРГ участились атаки на политиков

Правительство Германии зафиксировало 2790 нападений на представителей и структуры парламентских партий в 2023 году. Соответствующие данные были предоставлены в феврале в ответ на запрос фракции АдГ в бундестаге. Чаще всего целью таких атак были представители «Союза 90/Зелёные», входящего в правящую коалицию, — 1219 случаев из 2790. 478 атак были направлены против представителей АдГ, еще 420 — против сторонников СДПГ.

385 из 1219 нападений на представителей «Союза 90/Зеленых», согласно отчету правительства, совершили правые радикалы. При этом ответственность за большинство атак на политиков АдГ следственные органы возлагают на лево-мотивированный спектр. Как отмечает Die Zeit, до 2023 года представители АдГ были основными жертвами политических нападений.

Немецкий политолог Александр Рар заявил РБК, что в последнее время политическая обстановка в Германии сильно накалилась, а физические нападения на политиков стали привычными. «Агрессия в обществе объясняется многими факторами: международная обстановка ухудшается, и даже в такой благополучной стране как Германия чувствуется социально-экономический спад. В преддверии предстоящих выборов в Европарламент и парламенты восточных земель Германии ситуация будет только ухудшаться. Стоит, как минимум, ожидать массовых протестов», — прогнозирует эксперт.

Немецкий полицейский союз (DPolG) уже предупредил об эскалации насилия в отношении лиц, ответственных за политические решения в стране. «Германия должна подготовиться к тому факту, что нападения на политиков будут усиливаться в ближайшие годы», — заявил глава DPolG Райнер Вендт. Однако, по его мнению, ответственны за это не в последнюю очередь представители правительства. «В стране не хватает 50 тысяч полицейских, а ресурсы истощаются во всех ее уголках», — добавил глава союза.

Правящая коалиция демонстрирует сплоченность в ответ на этот вызов, несмотря на существующие в ней разногласия по многим вопросам. Представители Зеленых, СДПГ и Свободных демократов (СвДП) призвали объединить усилия в борьбе с правым радикализмом, как это было и во время январских протестов против АдГ в связи со скандальными заявлениями ее представителей о мигрантах. Тем более что рейтинги правых партий продолжают расти по всей Европе.

Однако, как указывает Spiegel, внутри правящей коалиции нет согласия относительно объемов финансирования правоохранительных структур. Издание напоминает, что министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) ранее призвал главу МВД Нэнси Фезер (СДПГ) сократить расходы примерно с €13,3 до €12,2 млрд в рамках оптимизации бюджета, а теперь некоторые представители СДПГ и Зеленых обвиняют Линднера в том, что он поставил под угрозу безопасность страны.