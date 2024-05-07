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Карлсен и Непомнящий сыграют за одну команду на ЧМ по рапиду и блицу

Карлсен и Непомнящий сыграют за одну команду на ЧМ по рапиду и блицу
Командный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в начале августа в Астане. Шестнадцатый чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий выступят на турнире в составе WR Chess Team
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет на предстоящем командном чемпионате мира по рапиду и блицу за WR Chess Team. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет с 1 по 6 августа в Астане. Общий призовой фонд соревнований составляет €350 тыс.

За WR Chess Team также сыграют россиянин Ян Непомнящий, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представляющая Швейцарию россиянка Александра Костенюк, китаянка Хоу Ифань, Рамешбабу Прагнанандха из Индии и немец Винсент Каймер.

Непомнящий поднялся в рейтинге FIDE после турнира претендентов
Спорт
Ян Непомнящий

Командный чемпионат мира впервые прошел в 2023 году в Дюссельдорфе. Тот турнир выиграла команда WR Chess Team, за которую в том числе выступали Непомнящий и Костенюк.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Магнус Карлсен Ян Непомнящий

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12+

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