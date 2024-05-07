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Война санкций ,  
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США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit

США, Британия и Австралия ввели санкции против лидера LockBit Дмитрия Хорошева
Сюжет
Война санкций
Лидер хакерской группировки LockBit попал в санкционный список США, Британии и Австралии. Организация использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах и требует оплаты за разблокировку
Дмитрий Хорошев
Дмитрий Хорошев (Фото: home.treasury.gov)

США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

«США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина России и лидера базирующейся в России LockBit group, за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit», — говорится в сообщении ведомства. В Минфине добавили, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания и Австралия.

Также Госдеп США объявил о награде в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к идентификации или местонахождению ключевых руководителей группировки LockBit и тех, кто участвует в ее деятельности.

Группировка LockBit получила известность в 2021 году. Она использует одноименную программу-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах своих жертв и требует оплаты за разблокировку. Подобным хакерским атакам подвергались в том числе американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., британская почта и компания Boeing.

В феврале Bloomberg писал о взломе инфраструктуры LockBit, в том числе сайтов, которые группировка использовала для платежей с помощью программ-вымогателей. В ФБР со ссылкой на заявления хакеров сообщали, что жертвами кибератак стали 1,6 тыс. жителей США и 2 тыс. человек в других странах.

В 2023 году в США был арестован 20-летний Руслан Астамиров из Чечни по делу LockBit. Он стал третьим гражданином России, обвиняемым в причастности к подобным кибератакам. Ранее в Канаде был задержан Михаил Васильев, а Госдеп США объявил в розыск Михаила Матвеева.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Великобритания США Австралия Россия санкции хакеры

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Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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