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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Свободном университете Берлина

Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Свободном университете Берлина
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

На территории Свободного университета Берлина прошла пропалестинская акция протеста, ее разогнали полицейские, сообщает Bild.

Демонстрация началась около 10:30 (11:30 мск). По данным полиции, в ней приняли участие около 150 человек — они разбили палатки в Театральном дворе и выкрикивали антиизраильские лозунги. Еще около 50 студентов пришли с флагами Израиля и призывали покончить с антисемитизмом в учебном заведении, отмечают корреспонденты издания.

К 13:30 (14:30 мск) на место прибыли около 200 полицейских — они оцепили зону, в которой проходила акция, и призвали протестующих разойтись. Между правоохранителями и демонстрантами произошли столкновения, уточняет издание. Спустя час территорию университета полностью освободили от протестующих.

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Фото:David Dee Delgado / Getty Images

Немецкая полиция сообщила в Х о «нескольких задержаниях за подстрекательство к мятежу и незаконное проникновение». В ведомстве добавили, что прибыли по просьбе руководства университета.

Ректор Гюнтер Циглер заявил, что такая форма протеста «не направлена на диалог», подчеркнув, что руководство открыто к обсуждению в другой форме. Университет прекратил работу сегодня.

Волна пропалестинских акций в вузах продолжается с конца апреля. Протесты начались в американских университетах, а после перекинулись на Европу. В частности, акции прошли во Франции и Италии. Это не первый митинг в Германии. Ранее, 3 мая, сотни студентов собрались на территории Берлинского университета имени Гумбольдта, чтобы выразить поддержку Палестины.

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Теги
Германия Берлин Израиль Палестина протесты

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12+

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